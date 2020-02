Maďarsko utečencov nechce, vlani dostalo azyl len pár desiatok ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarsko už utečencom neposkytuje takmer žiadny azyl či inú ochranu. Vyplýva to zo štatistík, ktoré vo štvrtok zverejnil budapeštiansky denník Népszava.V roku 2019 dostalo podľa týchto údajov azyl alebo inú formu ochrany v Maďarsku len 60 žiadateľov. V predchádzajúcom roku to bolo pre porovnanie ešte 367 osôb, v roku 2017 vyhoveli maďarské úrady 1 291 žiadostiam.Podiel odmietnutých žiadostí o azyl naproti tomu prudko stúpol. V roku 2018 dostala určitú formu ochrany viac než polovica zo 671 žiadateľov, v roku 2019 to už bolo len dvanásť percent z 500 žiadateľov. Približne polovicu z vlaňajších žiadostí o azyl podali pritom neplnoleté osoby.Tento trend je výsledkom politiky populistickej vlády maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorá presadzuje tvrdý postoj voči utečencom a migrantom.