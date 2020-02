Severná Kórea predĺžila karanténu pre zahraničných turistov na 30 dní

Zmenili dobu karantény

Chýbajú zdravotnícke pomôcky

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea predĺžila karanténu pre zahraničných návštevníkov a ďalšie osoby, ktoré môžu byť nakazené novým koronavírusom.Predchádzajúca doba karantény nie je známa, no podľa najnovšej správy ju predĺžili na 30 dní po tom, ako sa objavili správy, že inkubačná lehota vírusu môže byť až 24 dní. Informovala o tom Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA).Ruské veľvyslanectvo v Pchjongjangu na sociálnej sieti Facebook uviedlo, že Severná Kórea predtým posielala zahraničných turistov na 15 dní do karantény.Krajina zatiaľ nehlási žiaden potvrdený prípad nákazy, no podľa štátnych médií už niekoľko ľudí bolo v karanténe, keďže sa u nich prejavili príznaky ochorenia.Experti varujú, že epidémia v krajine by mohla predstavovať závažný problém pre nedostatok zdravotníckych pomôcok a zlú zdravotnícku infraštruktúru.Japonsko vo štvrtok ohlásilo ďalších 44 nakazených cestujúcich z lode Diamond Princess, ktorá je v karanténe v Jokohame. Celkovo tam vírus potvrdili u 218 ľudí.