Maďarsko uvoľní niektoré opatrenia, avšak len pre zaočkovaných ľudí

Vakcína ako nepriestrelná vesta

Povolia aj cestovanie do niektorých krajín

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarsko uvoľní niektoré pandemické obmedzenia pre držiteľov vládou vydaných imunitných certifikátov. Nové kolo uvoľňovania, ktoré závisí od počtu podaných vakcín v krajine, odštartuje v sobotu.Odvtedy budú mať držitelia certifikátov povolený vstup do vnútorných jedálenských priestorov, hotelov, divadiel, kín, kúpeľov, posilňovní, knižníc, múzeí a ďalších rekreačných zariadení.Tiež sa predĺžia otváracie hodiny podnikov do 23:00 a začiatok nočného zákazu vychádzania bude po novom až od polnoci.Premiér Viktor Orbán uviedol, že v Maďarsku už dostali prvú dávku vakcíny štyri milióny ľudí, čo je zhruba 40 % obyvateľstva.„V minulosti sme sa bránili zatváraním, čím sme spomalili šírenie vírusu. Teraz ale útočíme,“ povedal predseda maďarskej vlády s tým, že „vakcína je ako nepriestrelná vesta, od ktorej sa vírus odrazí“.Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó vo štvrtok oznámil, že cestovanie medzi Maďarskom, Srbskom a Čiernou Horou bude pre držiteľov imunitných certifikátov z týchto krajín povolené bez karantén alebo povinnosti testovať sa. Rokovania v tejto veci vedie Budapešť aj s Gréckom a Izraelom, povedal.Maďarsko je jediná krajina v Európskej únii, ktorá okrem vakcín schválených v bloku očkuje aj látkami z Číny a Ruska. Má druhú najvyššiu mieru očkovania v únii, no prudký nárast pandémie na jar krajine podľa Johns Hopkins University priniesol najvyššiu celkovú mieru úmrtnosti na milión obyvateľov na svete.