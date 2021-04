Televízor nemusí byť len nudný čierny obdĺžnik

The Frame

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Značka Samsung má vo svojom portfóliu množstvo televízorov, ktoré sú prispôsobené širokému spektru prostredí, v ktorých môžu byť umiestnené a prirodzene splynú s okolím. Ocenia ich ako fanúšikovia dizajnu, tak aj technológií. Poďte sa s nami pozrieť do sveta lifestylových televízorov Samsung Unikátnym kúskom je smart televízor The Frame, ktorý si neznalý človek môže pomýliť s obrazom. Na prvý pohľad totiž vyzerá ako klasický obraz s rámom, najmä ak na ňom spustíte režim Umenie. Ten si môžete spustiť vtedy, keď televízor aktívne nesledujete a jedno z viac ako 1200 umeleckých diel dotvorí prostredie vašej domácnosti. Dojem ešte viac umocní bezmedzerový držiak na stenu, s ktorým bude The Frame doslova ako prilepený na stenu.Samsung The Serif je televízor špeciálne vytvorený dizajnérskym štúdiom. Ocenia ho najmä ľudia, ktorý majú radi vzdušnosť, solitérne kúsky a televízor chcú umiestniť do priestoru. Samozrejmosťou aj tohto modelu je technológia QLED a množstvo technologických vychytávok, na ktoré sme pri televízoroch Samsung zvyknutí. Výhodou tohto televízora sú ploché hrany, takže ho môžete položiť aj bez stojanu na zem, či do poličky. Vrchná hrana zároveň môže slúžiť ako polička.Asi najnetradičnejším z celého radu lifestylových televízorov Samsung je The Sero, ktorý je ideálny aj na sledovanie videí zo sociálnych sietí. Jeho netradičnosť spočíva v otočnej obrazovke, podľa toho, aký obsah sledujete. Tomu je prispôsobená aj jednoduchá prepojiteľnosť so smartfónom rovnakej značky. Smartfón stačí priložiť k rámu TV a obe zariadenia sú spárované. Následne stačí smartfón otočiť do vertikálnej alebo horizontálnej polohy a obrazovka sa automaticky otočí tiež. Súčasťou televízora sú aj prémiové vstavané reproduktory 4.1 s výkonom 60 W.Ak celé leto trávite na záhrade alebo terase a na sledovanie obľúbeného športového prenosu ste museli ísť vždy do vnútra, je pre vás ideálnou voľbou novinka The Terrace. Ide o 4K QLED televízor, ktorý je určený do externého prostredia s odolnosťou voči prachu, vode a teplotám. Televízor má certifikát IP55. Keďže televízor je určený pre terasy, obrazovka je vybavená aj antireflexnou vrstvou, aby vám pri sledovaní neprekážalo ani slnko. Navyše jas obrazovky sa dokáže zvýšiť až na 2000 nitov. A ak chcete úplne dokonalý zážitok, môžete si ho doplniť o soundbar s rovnakým názvom.Absolútnou nadčasovou novinkou je laserový projektor The Premiere, ktorý vie poskytnúť uhlopriečku až 302 centimetrov. A to môže byť postavený relatívne blízko steny. Vďaka tejto úctyhodnej uhlopriečke urobí z vašej obývačky doslova domáce kino. Dokáže prehrať 4K obsah a má aj vstavené 2.2 kanálové reproduktory s výkonom 30 W, takže je o všetko postarané. So svojim látkovým dizajnom sa hodí do každého interiéru. Vložte si nohy, nalejte si niečo dobré a ponorte sa do sledovania.Ak si robíte zálusk na jeden z vyššie uvedených televízorov, máme pre vás tip. Samsung v pondelok 3. mája spustí zaujímavý cash-back na lifestylové televízory. A pozor, nepôjde o nejaké drobné. Ušetriť budete môcť až niekoľko stoviek eur. Viac informácií nájdete na stránkach výrobcu v sekcii Akcie Informačný servis