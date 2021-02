Maďarsko zrejme bezpečnostné opatrenia predĺži, očakáva tretiu vlnu a drastický nárast hospitalizácií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarská vláda plánuje ponechať pandemické opatrenia v platnosti najmenej do 15. marca. Rozhodla tak v súvislosti s očakávaním, že sa v nadchádzajúcich týždňoch ešte zhorší rast počtu nakazených a úmrtí na COVID-19 Experti očakávajú, že v nasledujúcich dvoch týždňoch sa drasticky zvýši počet hospitalizácií, keď Maďarsko zasiahne „tretia vlna" pandémie, vyjadril sa vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Reštrikcie, ktoré platia od 11. novembra, ako zákaz vychádzania od 20:00 do piatej ráno, obmedzenie fungovania reštaurácií na donášku a odnos so sebou, zatvorenie divadiel, kúpeľov, hotelov a ďalších zariadení, preto podľa jeho slov musia pokračovať.Maďarská vláda minulý týždeň spustila anketu medzi obyvateľmi s cieľom zistiť ich názor na uvoľnenie pandemických opatrení a tiež možnosť vydávania certifikátov ľuďom, ktorí prekonali COVID-19 alebo majú za sebou očkovanie. Takéto certifikáty by mali byť podľa Gulyása dostupné od 1. marca a vláda neskôr rozhodne, aké výnimočné práva dá ich držiteľom.