Oživiť cestovný ruch či obchod môžu zelené pásy, zhodujú sa zástupcovia krajín Slavkovského formátu

Covidové certifikáty podporuje aj Slovensko

Prioritou je doprava a infraštruktúra

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Akceptácia „zelených pasov“ či COVID-19 certifikátov v Európskej únii (EÚ) môže pomôcť oživiť cestovný ruch, obchod aj služby. Zhodli sa na tom krajiny Slavkovského formátu (S3). Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) to vyhlásil počas videokonferencie národných koordinátorov spolupráce v rámci S3, na ktorej hovoril s námestníkom ministra zahraničných vecí Českej republiky Alešom Chmelařom a generálnym tajomníkom Ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Petrom Launským-Tieffenthalom. Informoval o tom Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). „Diplomacie krajín Slavkovského formátu (S3) boli vyzvané izraelskou stranou, či by akceptovali takzvané zelené pasy, ktorých princíp je podobný ako pri COVID-19 certifikátoch, ktoré dlhodobo navrhuje aj Slovensko,“ priblížil Klus. Doplnil, že v digitálnej forme by obsahovali informáciu o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, ako aj o absolvovaní aktuálneho testu.Partneri sa tiež v diskusii zhodli na tom, že koronakríza zvýraznila zmysel Slavkovského formátu. To platí napríklad v prípade rozvojovej pomoci či v konzulárnej oblasti, v rámci ktorej sa osvedčili vzájomné konzultácie.V tejto súvislosti predstavitelia rezortov diplomacií Slovenska, Česka a Rakúska schválili pracovný plán platformy S3 na rok 2021 a za priority označili železničnú dopravu, energetickú infraštruktúru a energetickú bezpečnosť či priemysel.V reakcii na šírenie nových nebezpečnejších mutácií koronavírusu sa partneri štátov S3 informovali o vývoji situácie v ich krajinách. Za jedinú cestu z krízy považujú očkovanie a, ako uviedli, práve preto sú nevyhnutné včasné a dostatočné dodávky bezpečných a účinných vakcíny do členských štátooživ. Potrebné sú aj nové vedecké dáta o vzťahu medzi očkovaním a ďalším prenosom vírusu.