Maďarsko zvažuje uvoľnenie opatrení, na názor sa cez dotazník pýta aj obyčajných ľudí

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarská vláda vo štvrtok sprístupnila online dotazník, prostredníctvom ktorého chce zistiť názory obyvateľov na možnosť uvoľnenia pandemických opatrení.Reštrikcie zavedené v úsilí o spomalenie šírenia koronavírusu v Maďarsku platia od 11. novembra. Ich súčasťou je zákaz vychádzania v čase od 20:00 do 6:00, zatvorené sú hotely a reštaurácie, ale aj fitnescentrá alebo plavárne.„Sú názory, že pokiaľ to pandemická situácia dovolí, jedným z prvých krokov by malo byť otvorenie hotelov a reštaurácií pri dodržaní prísnych bezpečnostných štandardov. Súhlasíte?,“ znie jedna zo siedmich otázok. V ankete sa vláda tiež pýta, či si obyvatelia želajú postupné uvoľňovanie reštrikcií alebo ich plošné zrušenie, keď bude pandémia na konci.Maďarsko zvládlo prvú vlnu pandémie s relatívne malým počtom infekcií a úmrtí. Situácia sa zhoršila na jeseň. Koncom decembra nastal zvrat a čísla postupne klesali. Začiatkom februára však začali opäť pribúdať nové prípady.V krajine s menej ako desiatimi miliónmi obyvateľov komplikáciám súvisiacim s koronavírusom podľahlo 14 035 ľudí. To je podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa dvanásty najhorší výsledok na 100-tisíc obyvateľov na svete.Pandemické opatrenia boli témou takzvanej „národnej konzultácie“ už počas minulého leta. Vláda jej výsledok interpretovala ako mandát od obyvateľov, aby krajinu nechala otvorenú, hoci v septembri a októbri sa pandemické ukazovatele dramaticky zhoršili.