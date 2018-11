Maďarský europoslanec: EPP v Helsinkách dala Fidesz

Na archívnej snímke Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť/Helsinki 8. novembra (TASR) - Propagandistická mašinéria maďarskej vládnej strany Fidesz sa pokúša prezentovať udalosti na helsinskom zjazde Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) ako svoj úspech, avšak pravda je taká, že s Fideszom urobili poriadok. Uviedol to vo štvrtok vo vyhlásení poslanec Európskeho parlamentu za opozičnú Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) István Ujhelyi.Socialistický europoslanec podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava pripomenul slová predsedu Európskej rady Donalda Tuska, ktorý v prejave na zjazde uviedol, že Fidesz nemá nič spoločné so skutočnou kresťanskou demokraciou.Ujhelyi označil za smiešne, že maďarská delegácia vedená premiérom Viktorom Orbánom, ktorá doma neustále ostro kritizuje vedenie Európskej únie, teraz vo fínskom hlavnom meste poslušne odhlasovala všetky uznesenia EPP.Tie totiž podľa europoslanca jasne deklarujú, že členské krajiny musia byť viac otvorené prijímaniu odporúčaní z Bruselu. Hovorí sa v nich aj o tom, že európski ľudovci budú presadzovať v členských krajinách Únie harmonizáciu národných prisťahovaleckých systémov, pretože podľa EPP jedine takto možno zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s utečencami v celej EÚ.," zdôraznil vo vyhlásení Ujhelyi.Ako dodal, v Helsinkách bola schválená aj deklarácia EPP o hodnotách, kde sa európski ľudovci odvolávajú aj na liberálnu demokraciu a jednoznačne dávajú najavo, že populizmus a nacionalizmus sú nezlučiteľné s právnym štátom či demokraciou.Poslanec EP za Fidesz Tamás Deutsch však ešte v stredu povedal, že Fidesz podpíše deklaráciu, a že Fidesz v EPP vyhral bitku, pretože sa už teraz nemusí obávať vylúčenia spomedzi európskych ľudovcov.Europoslanec Fideszu dodal, že je to Orbánovo víťazstvo, pretože v uplynulých rokoch sa v boji proti liberalizmu posunul od vyzdvihovania neliberálnej demokracie k budovaniu kresťanskej demokracie. Deklaráciu označil za ústretovú voči Fideszu, pretože - ako tvrdil - z nej delegáti zjazdu vynechali pojem "liberálna demokracia", pričom dokument podľa pôvodných zámerov mal predsedu maďarskej vlády vrátiť späť k liberálnej demokracii.spravodajca TASR Ladislav Vallach