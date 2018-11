V Rakúsku zadržali Slováka, ktorý s nožom v ruke prepadol čerpačku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 8. novembra (TASR) - Viedenským policajtom sa v krátkom čase podarilo zadržať 30-ročného ozbrojeného lupiča zo Slovenska, ktorý si z čerpacej stanice v štvrti Favoriten odniesol v noci na stredu stovky eur.U zadržaného Slováka našli nôž, ktorý použil pri prepade, i ukoristené peniaze. Dôvodne podozrivý putoval za mreže.Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra APA s odvolaním sa na hovorcu viedenskej polície Paula Eidenbergera.Podobný osud mal aj 57-ročný Bulhar, ktorý vo viedenskej štvrti Hietzing sotil do 88-ročnej seniorky vystupujúcej z električky, vytrhol jej kabelku a dal sa na útek. Istý svedok mu však "korisť" vytrhol z rúk. Žena vyviazla so šokom, Balkánec putoval do cely predbežného zadržania.