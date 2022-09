Maďarský Fidesz chce s občanmi konzultovať podporu pre európske sankcie proti Rusku, tvrdí že nám škodia

Prieskum ako politický nástroj

Neobjektívne a navádzajúce otázky

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarská vládna strana Fidesz chce, aby sa občania krajiny vyjadrili o podpore sankcií Európskej únie (EÚ) proti Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine. Predseda parlamentného klubu strany Máté Kocsis na tlačovej konferencii po stretnutí za zatvorenými dverami povedal, že plánujú zvolať „národnú konzultáciu“ o energetických sankciách, o ktorých podľa neho rozhodla „bruselská elita“.„Sankcie spôsobujú škody. Ničia európsku ekonomiku. Musíme presvedčiť európskych tvorcov rozhodnutí, členov elít, že by nemali zachovávať energetické sankcie, pretože ak sa tak stane, objavia sa veľké problémy,“ povedal Kocsis.Národná konzultácia je neformálny prieskum dostupný pre každého dospelého v Maďarsku, ktorý možno poslať poštou alebo vyplniť prostredníctvom internetu. Kocsis na tlačovej konferencii uznal, že konzultácia je „politickým nástrojom“, ktorý môže vláda použiť pri svojich debatách s EÚ o predĺžení alebo uvalení ďalších sankcií proti Rusku. O načasovaní prieskumu podľa jeho slov rozhodne vláda.Takéto prieskumy už vlády premiéra Viktora Orbána od jeho nástupu k moci v roku 2010 vydali niekoľkokrát a stretli sa kritikou od anketárov a opozičných strán za to, že obsahujú neobjektívne a navádzajúce otázky a že nemajú žiadnu záväznú právnu relevanciu.Maďarská vláda hlasne oponuje proti sankciám EÚ voči Moskve a tvrdí, že spôsobujú viac škody európskym ekonomikám ako Rusku. Budapešť tiež odmieta zásobovať susednú Ukrajinu zbraňami alebo povoliť ich presun cez hranice. Provládne noviny Magyar Nemzet v stredu informovali, že Orbán, ktorý si roky udržiava blízky vzťah s ruským prezidentom, povedal na konferencii Fideszu, že sankcie proti Rusku by sa mali zrušiť, aby to obmedzilo infláciu a znížilo ceny plynu na polovicu.