Maďarský forint sa mierne zotavil zo svojho historického minima

Praha 18. septembra (TASR) - Maďarský forint sa v stredu mierne zotavil po tom, čo v utorok (17. 9.) jeho kurz padol na historické minimum. Ostatné stredoeurópske meny v stredu stagnovali. Trhy čakajú na večerné rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed). Vo všeobecnosti sa počíta s tým, že Fed opäť zníži sadzby.Podľa analytikov uvoľnená menová politika v USA a ešte viac v eurozóne podporuje stredoeurópske meny. Centrálne banky v regióne totiž zostávajú neutrálne a vyhýbajú sa znižovaniu sadzieb.Podľa pražských obchodníkov očakávané uvoľnenie menovej politiky Fedu je už započítané v kurzoch, takže jeho rozhodnutie by malo mať len malý vplyv na trhy. Rizikom, predovšetkým pre dlhopisy, však zostáva, že Fed sklame trhy, uviedli experti poľskej banky PKO BP.uviedla PKO. Banka dodala, že výnosy 10-ročných poľských dlhopisov môžu rásť nad 2,20 % po tom, čo v septembri padli pod 2 %. V stredu výnosy 10-ročných poľských dlhopisov klesli o 5 bázických bodov na 2,09 %.Poľský zlotý v stredu oslabil o 0,1 % na 4,341 PLN/EUR. Česká koruna stagnovala na 25,895 CZK/EUR a rumunský lei na 4,735 RON/EUR. Maďarský forint posilnil o 0,2 % na 333,01 HUF/EUR. V utorok bol forint voči spoločnej mene najslabší v histórii, keď sa jeho kurz dostal až na 334,35 HUF/EUR.Situácia v stredoeurópskych ekonomikách je solídna, aj napriek spomaľovaniu eurozóny, zvyšovania obáv z neriadeného brexitu a strachu z dôsledkov obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Meny regiónu sú však pod tlakom práve z dôvodu týchto externých rizík. Negatívny vplyv majú predovšetkým obavy z chaotického brexitu, ktorý by mohol spôsobiť pokles európskeho obchodu.Oslabenie forintu na začiatku týždňa spôsobilo tiež to, že Maďarská národná banka (MNB) v pondelok (16. 9.) spustila program nákupu firemných dlhopisov s cieľom vytvoriť likvidný trh pre firemné dlhopisy.uviedla Commerzbank.