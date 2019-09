Klimatický štrajk podporil aj minister životného prostredia

Na snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 18. septembra (TASR) - Minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd) na sociálnej sieti podporil Klimatický štrajk, ktorý sa v piatok (20.9.) uskutoční v štyroch slovenských mestách. Sólymos je presvedčený, že čím viac ľudí si uvedomí dopady klimatickej zmeny, tým ľahšie bude presadzovanie nevyhnutných krokov.vyhlásil Sólymos. Klimatický štrajk organizovaný iniciatívou Fridays for Future sa uskutoční v Bratislave, Košiciach, Žiline a v Banskej Bystrici.Za protest sa postavilo 71 mimovládnych organizácií vrátane Greenpeace, iniciatívy My sme les, organizácie Amnesty International či Nadácie Zastavme korupciu. Podporujú ho aj Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Vysoká škola výtvarných umení, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach či Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice.K štrajku sa pridali aj súkromné školy. Správna rada Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska vyzvala školy a pedagógov, nech sú pre svojich žiakov a študentov vzorom pri realizácii širokého spektra podujatí.Nepriamo štrajk podporila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá minulý týždeň po stretnutí s predstaviteľmi environmentálnych neziskových organizácií a iniciatív, vrátane Fridays for Future, vyhlásila, že boj proti klimatickej kríze by mal byť prioritou celej krajiny a celého ľudstva. Pripomenula tiež, že pri každom veľkom cieli je potrebné spolupracovať a iniciatívy sú symbolom spolupráce.