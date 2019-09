Maďarský minister zahraničných vecí: B. Johnson je excelentný politik

Na archívnej snímke maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Budapešť 13. septembra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó označil v piatok britského premiéra Borisa Johnsona za "", pričom dodal, že kritika jeho osoby je "". Informovala o tom agentúra AFP.Johnson je "," povedal v rozhovore pre maďarskú verejnoprávnu televíziu M1.Budapešť mrzí, že sa Británia rozhodla opustiť EÚ, pretože tento krok predstavuje "", uviedol Szijjártó s tým, že kritika britského premiéra je nezaslúžená.," dodal maďarský minister zahraničných vecí.Maďarská vláda odmietla odpovedať na otázku AFP, ako by reagovala na žiadosť Británie vetovať jej prípadnú žiadosť o odklad brexitu, ktorý je naplánovaný na 31. októbra. Žiadosť totiž musí schváliť všetkých zvyšných 27 členských štátov EÚ. Ak by ju jeden z nich vetoval, Británia by EÚ musela opustiť v stanovenom termíne bez ohľadu na to, či by predtým s Úniou uzavrela dohodu, alebo nie.