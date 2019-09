Eurozóna zatiaľ neuvažuje nad spoločným fiškálnym stimulom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 13. septembra (TASR) - Ministri financií krajín eurozóne neplánujú žiadne spoločné fiškálne stimuly, aby doplnili monetárny balík Európskej centrálnej banky (ECB). Sú však pripravení konať, ak by sa situácie v ekonomike zhoršila, uviedol šéf Euroskupiny Mario Centeno.Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa v 2. kvartáli spomalilo na 0,2 % z 0,4 % v prvých troch mesiacoch. Najväčšia ekonomika regiónu, Nemecko sa nachádza na pokraji recesie. Nemecký hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od apríla do júna klesol o 0,1 %.Šéf ECB Mario Draghi uviedol, že ekonomika eurozóny sa nachádza v dlhšom období ekonomickej slabosti a nízkej inflácie. ECB preto vo štvrtok (12. 9.) prijala nový balík monetárnych stimulov. Jeho súčasťou je aj zníženie depozitnej sadzby hlbšie do negatívneho pásma a obnovenie kvantitatívneho uvoľňovania.Draghi vyzval vlády eurozóny, aby využili fiškálnu politiku na podporu rastu. Konkrétne spomenul Nemecko, ktoré sa zaviazalo hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.Ministri financií eurozóny však v piatok na svojom stretnutí v Helsinkách nediskutovali o spoločnom fiškálnom stimule. "," povedal Mario Centeno, šéf neformálneho združenia ministrov financií eurozóny, takzvanej Euroskupiny. "Európska únia (EÚ) koncom roka 2008 prijala v rámci snahy boja proti kríze, ktorú spustil pád Lehman Brothers, koordinovaný stimul v hodnote 200 miliárd eur alebo 1,5 % vtedajšieho hrubého domáceho produktu (HDP). Balík síce nezabránil recesii v roku 2009, ale pomohol oživeniu v roku 2010.," uviedol Centeno. Dodal, že v budúcnosti v prípade recesie sa bude musieť nájsť nová rovnováha v rámci balíka stimulov, ktorého súčasťou bude určite aj fiškálna politika.