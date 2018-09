Maďarský opozičný Jobbik o správe EP: Fidesz obetoval Maďarsko

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 12. septembra (TASR) - Maďarsko padlo za obeť mocenskej arogancii, politike bez kompromisov a bezbrehému hladu po peniazoch zo strany vládneho Fideszu. Vyhlásila to v stredu v Budapešti maďarská opozičná strana Jobbik v reakcii na schválenie správy o stave demokracie v Maďarsku poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu.Orbán podľa Jobbiku prehral, čo po hlasovaní v pléne EP možno konštatovať ako fakt. Situáciu ďalej komplikuje skutočnosť, že príslušné uznesenie, ktorým sa môže začať konanie voči Maďarsku, podporili viacerí z Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS), do ktorej patrí aj Orbánov Fidesz, ale aj priami priatelia a spojenci premiéra, píše sa vo vyhlásení Jobbiku.Správa o stave demokracie v Maďarsku podľa tejto opozičnej strany - aj so svojimi nedostatkami - nehovorila o prisťahovalectve, o americkom finančníkovi Georgeovi Sorosovi, ani o hraničných zábranách, ale o stave právneho štátu a o demokracii v Maďarsku.Strana Liberálisok (Liberáli) poznamenala, že v Európe zvíťazila demokracia. Poslanci EP podľa nej výraznou väčšinou odmietli "neliberálnu" politiku premiéra Viktora Orbána. EP dal jasne najavo, že Maďarsko nie je totožné s Viktorom Orbánom.Za to, že Maďarsko sa dostalo do tejto situácie, nesie zodpovednosť výhradne premiér Orbán a jeho strana Fidesz, reagovala ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP), podľa ktorej prípadné odňatie hlasovacieho práva Maďarsku by ale za hriechy vlády a premiéra trestalo maďarských občanov.uzatvára LMP.