PENIAZE BRAL, DREVO NEDODAL: Šumiačan je pre podvod s drevom vo väzbe

Brezno 12. septembra (TASR) – Sudca Okresného súdu v Brezne zobral do väzby 59-ročného muža zo Šumiaca, ktorého policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu podvodu. Od konca mája do 10. augusta ponúkal poškodeným, že im zabezpečí palivové drevo, zobral peniaze, ale drevo nedodal. Dôvodom väzby je obava, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.konštatovala v stredu banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.Podľa polície týmto podvodným konaním spôsobil poškodeným škodu takmer 2900 eur. Za zločin, ktorého sa dopustil závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách, mu hrozí väzenie na tri až desať rokov.