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28. septembra 2026

Líderke švédskych sociálnych demokratov sa po víťazstve vo voľbách nepodarilo zostaviť vládu


Tagy: Parlamentné voľby vo Švédsku Švédska vláda Švédsky premiér Volebne vysledky

Magdalena Anderssonová priznala neúspech rokovaní so spojencami, parlament môže teraz poveriť zostavením vlády Ulfa Kristerssona. Líderka švédskych sociálnych demokratov



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sweden_election_52_11 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Magdalena Anderssonová priznala neúspech rokovaní so spojencami, parlament môže teraz poveriť zostavením vlády Ulfa Kristerssona.


Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že nedokázala zostaviť vládu s tromi ďalšími stranami ľavicového bloku po parlamentných voľbách z 13. septembra.


„Na základe rozhovorov, ktoré som viedla, môžem celkovo konštatovať, že v súčasnosti neexistuje možnosť, aby som zostavila vládu,“ povedala novinárom.

Odchádzajúci premiér


Predseda parlamentu by teraz mohol poveriť pokusom o zostavenie vlády ďalšieho straníckeho lídra, pravdepodobne odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý vedie dočasnú vládu.

Kristerssonov pravicový blok vrátane krajne pravicových Švédskych demokratov voľby tesne prehral.

Ľavicový blok získal 176 kresiel oproti 173 mandátom pravice, ani jedna strana však nemá jednoduchú cestu k stabilnej väčšine.

Všetko je možné


Kristersson po voľbách vyhlásil, že je pripravený hľadať väčšinu medzi „nesocialistickými“ stranami.

Za možného partnera sa považuje Strana stredu, ktorá je dnes súčasťou ľavicového bloku, hoci v minulosti patrila k pravicovému táboru.

Jej predsedníčka Elisabeth Thand Ringqvistová však odmieta vládu, v ktorej by mali vplyv strany krajnej pravice alebo krajnej ľavice. To výrazne komplikuje povolebné rokovania a predlžuje politický pat vo Švédsku.


Zdroj: SITA.sk - Líderke švédskych sociálnych demokratov sa po víťazstve vo voľbách nepodarilo zostaviť vládu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby vo Švédsku Švédska vláda Švédsky premiér Volebne vysledky
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