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22. septembra 2026
Maďarský parlament zvolil nové vedenie Mediálnej rady, kandidáti Fideszu a KDNP neuspeli
Predsedom regulačného orgánu sa stal mediálny právnik Gábor Polyák. Poslanci zvolili aj nominantov vládnej Tiszy a opozičného Mi Hazánk, dve miesta však zostali neobsadené. Maďarský parlament v ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Predsedom regulačného orgánu sa stal mediálny právnik Gábor Polyák. Poslanci zvolili aj nominantov vládnej Tiszy a opozičného Mi Hazánk, dve miesta však zostali neobsadené.
Maďarský parlament v utorok zvolil mediálneho právnika Gábora Polyáka za predsedu Mediálnej rady Národného úradu pre médiá a telekomunikácie (NMHH). Zároveň schválil štyroch zo šiestich kandidátov na členov rady, zatiaľ čo nominanti opozičných strán Fidesz a KDNP potrebnú podporu nezískali. Polyáka podporilo 132 poslancov, 52 hlasovalo proti.
Členkami rady sa stali tri nominantky vládnej strany Tisza - Márta Bencsiková, Bea Judit Bodrogiová a Krisztina Nagyová. Parlament zvolil aj Mátého Tótha, ktorého nominovalo opozičné hnutie Mi Hazánk. Neuspeli komunikačný expert László Szabó nominovaný Fideszom a televízny, rozhlasový a komunikačný odborník Ferenc Pindroch, ktorého navrhla KDNP.
Szabó dostal 72 hlasov za, 95 poslancov hlasovalo proti a 16 sa zdržalo. Pindrocha podporilo 78 poslancov, 84 bolo proti a 18 sa zdržalo. Parlamentný výbor pritom pred hlasovaním podporil všetkých šiestich kandidátov na členov rady. Vysoký počet hlasov pre štvoricu zvolených členov zároveň ukazuje, že ich podporili aj poslanci mimo vládnej väčšiny. Traja nominanti Tiszy dostali 186 až 187 hlasov a kandidát Mi Hazánk 171 hlasov.
Rozhodnutie vyvolalo ostrú reakciu Fideszu a KDNP, ktorých poslanci po hlasovaní opustili rokovaciu sálu. Predsedníčka parlamentného výboru pre kultúru Alexandra Szentkirályiová obvinila premiéra Pétera Magyara a Tiszu z toho, že verejnoprávne médiá ponechali „takmer úplne bez opozičnej kontroly“. Postup označila za „komunistický“ a tvrdila, že všetky politické strany by mali mať možnosť delegovať svojich zástupcov do Mediálnej rady.
Kriticky reagoval aj líder opozičného Mi Hazánk László Toroczkai, hoci kandidát jeho strany bol zvolený. Odmietnutie nominantov Fideszu a KDNP označil za „škandalózne“ a tvrdil, že je v rozpore s parlamentnými tradíciami. Magyara obvinil, že poslancom Tiszy na poslednú chvíľu nariadil kandidátov nepodporiť.
Polyák, ktorý je právnikom, mediálnym výskumníkom a vysokoškolským pedagógom, bude na čele Mediálnej rady päť rokov. Mandát členov nominovaných parlamentnými frakciami trvá štyri roky, najdlhšie však do ustanovujúcej schôdze nasledujúceho parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský parlament zvolil nové vedenie Mediálnej rady, kandidáti Fideszu a KDNP neuspeli © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský parlament v utorok zvolil mediálneho právnika Gábora Polyáka za predsedu Mediálnej rady Národného úradu pre médiá a telekomunikácie (NMHH). Zároveň schválil štyroch zo šiestich kandidátov na členov rady, zatiaľ čo nominanti opozičných strán Fidesz a KDNP potrebnú podporu nezískali. Polyáka podporilo 132 poslancov, 52 hlasovalo proti.
Členkami rady sa stali tri nominantky vládnej strany Tisza - Márta Bencsiková, Bea Judit Bodrogiová a Krisztina Nagyová. Parlament zvolil aj Mátého Tótha, ktorého nominovalo opozičné hnutie Mi Hazánk. Neuspeli komunikačný expert László Szabó nominovaný Fideszom a televízny, rozhlasový a komunikačný odborník Ferenc Pindroch, ktorého navrhla KDNP.
Ostrá reakcia Fideszu a KDNP
Szabó dostal 72 hlasov za, 95 poslancov hlasovalo proti a 16 sa zdržalo. Pindrocha podporilo 78 poslancov, 84 bolo proti a 18 sa zdržalo. Parlamentný výbor pritom pred hlasovaním podporil všetkých šiestich kandidátov na členov rady. Vysoký počet hlasov pre štvoricu zvolených členov zároveň ukazuje, že ich podporili aj poslanci mimo vládnej väčšiny. Traja nominanti Tiszy dostali 186 až 187 hlasov a kandidát Mi Hazánk 171 hlasov.
Rozhodnutie vyvolalo ostrú reakciu Fideszu a KDNP, ktorých poslanci po hlasovaní opustili rokovaciu sálu. Predsedníčka parlamentného výboru pre kultúru Alexandra Szentkirályiová obvinila premiéra Pétera Magyara a Tiszu z toho, že verejnoprávne médiá ponechali „takmer úplne bez opozičnej kontroly“. Postup označila za „komunistický“ a tvrdila, že všetky politické strany by mali mať možnosť delegovať svojich zástupcov do Mediálnej rady.
„Škandalózne“ odmietnutie
Kriticky reagoval aj líder opozičného Mi Hazánk László Toroczkai, hoci kandidát jeho strany bol zvolený. Odmietnutie nominantov Fideszu a KDNP označil za „škandalózne“ a tvrdil, že je v rozpore s parlamentnými tradíciami. Magyara obvinil, že poslancom Tiszy na poslednú chvíľu nariadil kandidátov nepodporiť.
Polyák, ktorý je právnikom, mediálnym výskumníkom a vysokoškolským pedagógom, bude na čele Mediálnej rady päť rokov. Mandát členov nominovaných parlamentnými frakciami trvá štyri roky, najdlhšie však do ustanovujúcej schôdze nasledujúceho parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský parlament zvolil nové vedenie Mediálnej rady, kandidáti Fideszu a KDNP neuspeli © SITA Všetky práva vyhradené.
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