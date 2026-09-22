Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 22.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Móric
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. septembra 2026

Maďarský parlament zvolil nové vedenie Mediálnej rady, kandidáti Fideszu a KDNP neuspeli


Tagy: Maďarský parlament médiá v Maďarsku

Predsedom regulačného orgánu sa stal mediálny právnik Gábor Polyák. Poslanci zvolili aj nominantov vládnej Tiszy a opozičného Mi Hazánk, dve miesta však zostali neobsadené. Maďarský parlament v ...



Zdieľať
hungary_election__2179 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Predsedom regulačného orgánu sa stal mediálny právnik Gábor Polyák. Poslanci zvolili aj nominantov vládnej Tiszy a opozičného Mi Hazánk, dve miesta však zostali neobsadené.


Maďarský parlament v utorok zvolil mediálneho právnika Gábora Polyáka za predsedu Mediálnej rady Národného úradu pre médiá a telekomunikácie (NMHH). Zároveň schválil štyroch zo šiestich kandidátov na členov rady, zatiaľ čo nominanti opozičných strán Fidesz a KDNP potrebnú podporu nezískali. Polyáka podporilo 132 poslancov, 52 hlasovalo proti.

Členkami rady sa stali tri nominantky vládnej strany Tisza - Márta Bencsiková, Bea Judit Bodrogiová a Krisztina Nagyová. Parlament zvolil aj Mátého Tótha, ktorého nominovalo opozičné hnutie Mi Hazánk. Neuspeli komunikačný expert László Szabó nominovaný Fideszom a televízny, rozhlasový a komunikačný odborník Ferenc Pindroch, ktorého navrhla KDNP.

Ostrá reakcia Fideszu a KDNP


Szabó dostal 72 hlasov za, 95 poslancov hlasovalo proti a 16 sa zdržalo. Pindrocha podporilo 78 poslancov, 84 bolo proti a 18 sa zdržalo. Parlamentný výbor pritom pred hlasovaním podporil všetkých šiestich kandidátov na členov rady. Vysoký počet hlasov pre štvoricu zvolených členov zároveň ukazuje, že ich podporili aj poslanci mimo vládnej väčšiny. Traja nominanti Tiszy dostali 186 až 187 hlasov a kandidát Mi Hazánk 171 hlasov.

Rozhodnutie vyvolalo ostrú reakciu Fideszu a KDNP, ktorých poslanci po hlasovaní opustili rokovaciu sálu. Predsedníčka parlamentného výboru pre kultúru Alexandra Szentkirályiová obvinila premiéra Pétera Magyara a Tiszu z toho, že verejnoprávne médiá ponechali „takmer úplne bez opozičnej kontroly“. Postup označila za „komunistický“ a tvrdila, že všetky politické strany by mali mať možnosť delegovať svojich zástupcov do Mediálnej rady.

„Škandalózne“ odmietnutie


Kriticky reagoval aj líder opozičného Mi Hazánk László Toroczkai, hoci kandidát jeho strany bol zvolený. Odmietnutie nominantov Fideszu a KDNP označil za „škandalózne“ a tvrdil, že je v rozpore s parlamentnými tradíciami. Magyara obvinil, že poslancom Tiszy na poslednú chvíľu nariadil kandidátov nepodporiť.

Polyák, ktorý je právnikom, mediálnym výskumníkom a vysokoškolským pedagógom, bude na čele Mediálnej rady päť rokov. Mandát členov nominovaných parlamentnými frakciami trvá štyri roky, najdlhšie však do ustanovujúcej schôdze nasledujúceho parlamentu.


Zdroj: SITA.sk - Maďarský parlament zvolil nové vedenie Mediálnej rady, kandidáti Fideszu a KDNP neuspeli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský parlament médiá v Maďarsku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poltopánky na podpätku - ženská elegancia a pohodlie pre pracovné dni
<< predchádzajúci článok
Poľská tajná služba zadržala mladistvého neonacistu podozrivého z prípravy útoku na mešitu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 