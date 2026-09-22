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22. septembra 2026
Poľská tajná služba zadržala mladistvého neonacistu podozrivého z prípravy útoku na mešitu
Vyšetrovatelia odhalili komunikáciu o masových útokoch, zbraniach aj Molotovových koktailoch, podozrivému hrozí 15 rokov väzenia. Poľské bezpečnostné zložky zadržali 17-ročného sympatizanta
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22.9.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia odhalili komunikáciu o masových útokoch, zbraniach aj Molotovových koktailoch, podozrivému hrozí 15 rokov väzenia.
Poľské bezpečnostné zložky zadržali 17-ročného sympatizanta nacizmu, ktorý je podozrivý z prípravy teroristického útoku na školu a mešitu, oznámila v utorok protiteroristická prokuratúra.
Podozrivého, ktorého úrady označili iba ako Pawel G., obvinili z prípravy teroristického útoku, propagácie nacistickej a fašistickej ideológie, podnecovania rasovej nenávisti a pokusu o nákup zbraní.
Analýza údajov z jeho počítača a telefónu podľa prokuratúry odhalila komunikáciu týkajúcu sa plánovania masových útokov vrátane útoku na školu a mešitu, obstarávania zbraní, munície a vojenského vybavenia, ako aj použitia granátov a Molotovových koktailov.
Pri domovej prehliadke vyšetrovatelia zaistili výbušniny, nože, bajonet a predmety s nacistickými a fašistickými symbolmi.
Poľská kontrarozviedka ABW zároveň oznámila, že v súvislosti s prípadom nedávno zadržali ďalších dvoch maloletých.
Všetci traja boli prostredníctvom platforiem Telegram a Discord v kontakte s krajne pravicovými aktivistami vrátane maloletého nemeckého občana, o ktorom poľskí vyšetrovatelia informovali nemecké bezpečnostné služby. Pawelovi G. hrozí až 15 rokov väzenia. Obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Poľská tajná služba zadržala mladistvého neonacistu podozrivého z prípravy útoku na mešitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľské bezpečnostné zložky zadržali 17-ročného sympatizanta nacizmu, ktorý je podozrivý z prípravy teroristického útoku na školu a mešitu, oznámila v utorok protiteroristická prokuratúra.
Podozrivého, ktorého úrady označili iba ako Pawel G., obvinili z prípravy teroristického útoku, propagácie nacistickej a fašistickej ideológie, podnecovania rasovej nenávisti a pokusu o nákup zbraní.
Granáty aj Molotovove koktaily
Analýza údajov z jeho počítača a telefónu podľa prokuratúry odhalila komunikáciu týkajúcu sa plánovania masových útokov vrátane útoku na školu a mešitu, obstarávania zbraní, munície a vojenského vybavenia, ako aj použitia granátov a Molotovových koktailov.
Pri domovej prehliadke vyšetrovatelia zaistili výbušniny, nože, bajonet a predmety s nacistickými a fašistickými symbolmi.
Nebol sám
Poľská kontrarozviedka ABW zároveň oznámila, že v súvislosti s prípadom nedávno zadržali ďalších dvoch maloletých.
Všetci traja boli prostredníctvom platforiem Telegram a Discord v kontakte s krajne pravicovými aktivistami vrátane maloletého nemeckého občana, o ktorom poľskí vyšetrovatelia informovali nemecké bezpečnostné služby. Pawelovi G. hrozí až 15 rokov väzenia. Obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Poľská tajná služba zadržala mladistvého neonacistu podozrivého z prípravy útoku na mešitu © SITA Všetky práva vyhradené.
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