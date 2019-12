Maďarský poslanec spochybnil tvrdenie, že tunel postavili migranti

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 2. decembra (TASR) - Poslanec maďarskej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Zoltán Szabó počas uplynulého víkendu spochybnil tvrdenie vlády, že dva tunely pod zábranami na srbsko-maďarskom úseku štátnych hraníc vybudovali migranti. Štátny tajomník rezortu vnútra Károly Kontrát v pondelok v parlamente vyzval Szabóa, aby prestal urážať príslušníkov pohraničnej stráže a polície a ospravedlnil sa im.Opozičný poslanec, ktorý je povolaním matematik, na Facebooku okrem iného vypočítal, že 37 metrov dlhý tunel v šesťmetrovej hĺbke, ako to uvádzali viaceré médiá, museli migranti budovať najmenej mesiac, pričom by museli vykopať 13 metrov kubických zeminy s hmotnosťou vyše 25 ton.Szabó na Facebooku položil množstvo otázok, na základe ktorých vyjadril pochybnosti o tvrdení vládnych orgánov, ktoré v uplynulých dňoch stále intenzívnejšie varujú pred migračnou hrozbou. Spochybnil, že by bolo možné nerušene kopať v bezprostrednej blízkosti prísne stráženého hraničného plota a zaujímal sa tiež, kam odnášali obrovské množstvo vykopanej zeminy.Spravodajský server PestiSrácok.hu poznamenal, že Szabó si na Facebooku uťahoval z pravicových médiá, ktoré informovali o tuneloch a robil si posmech aj z policajtov i maďarskej vlády. Preto ho Kontrát vyzval, aby sa za to ospravedlnil.Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás minulý štvrtok (28.11.) v Budapešti oznámil, že migranti skúšajú nové techniky prekročenia štátnej hranice a na dvoch miestach vybudovali podzemné tunely. V katastri obce Ásotthalom cudzinci podľa jeho vyjadrenia vykopali 34 metrov dlhý tunel a pri obci Csikéria dlhý 21,7 metra. Pohraničná stráž obidva tunely našla a uzatvorila.Na schôdzi protiprisťahovaleckého kabinetu vládnej strany Fidesz v Budapešti predseda tohto orgánu Szilárd Németh v pondelok povedal, že súčasný stav nelegálnej migrácie na maďarských hraniciach možno pripodobniť ku krízovej situácii z roku 2015.Členovia kabinetu si vypočuli správu o migrácii štátneho tajomníka rezortu vnútra K. Kontráta a štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Tamása Menczera.Na schôdzke zaznelo, že v roku 2018 zadržali na hraniciach 6506 cudzincov, zatiaľ čo do konca novembra 2019 počet zadržaných narušiteľov hraníc prekročil počet 12.500.Ilegálni migranti sa podľa Németha pokúšajú dostať cez hranice po zemi i pod zemou, cez rieky, v kamiónoch, železničných vozňoch, ale i prekonaním hraničných zábran.