Holandská prokuratúra:Rusi umožnili utiecť svedkovi tragédie letu MH17

Pohľad na časť zrekonštruovaného lietadla malajzijskej leteckej spoločnosti Malaysia Airline, let MH17 pred začiatkom zverejnenia správy Holandskej rady pre bezpečnosť o príčinách havárie boeingu na Ukrajine, 13. októbra 2015 v holandskom meste Gilze-Rijen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 2. decembra (TASR) - Holandskí prokurátori obvinili Rusko, že úmyselne umožnilo mužovi podozrivému v rámci vyšetrovania tragédie letu MH17 utiecť za hranice a vrátiť sa domov na východnú Ukrajinu. Holandská strana pritom žiadala Moskvu o jeho vydanie, informoval v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.Podozrivým je 58-ročný proruský separatista Vladimir Cemach, ktorý bol v septembri tohto roku prepustený z ukrajinského väzenia do Ruska v rámci programu výmeny väzňov. Ukrajinské úrady ho predtým v júni zatkli kvôli obvineniam z terorizmu.Holandskí prokurátori dostali povolenie vypočuť Cemacha ešte skôr, ako nastúpil na palubu lietadla smerujúceho do Moskvy, žiadali však, aby nebol zaslaný do Ruska, čo sa však aj napriek tomu stalo.Holandská prokuratúra potom vyzvala ruské úrady, aby zatkli Cemacha a umožnili jeho vydanie do Holandska, kde mal byť postavený pred súd. Ruská strana podľa holandskej prokuratúry dlho brzdila celý proces opakovanými žiadosťami o informácie. Následne 19. novembra Moskva Holandsko informovala, že nemôže vyhovieť žiadosti vo veci zatknutia Cemacha, pretože nemá k dispozícii informácie o jeho mieste pobytu." uvádza sa v stanovisku holandskej prokuratúry, podľa ktorého Moskva tak bola povinná urobiť v zmysle Európskeho dohovoru o vydávaní. Na dohovor, ktorý platí od roku 1957, dohliada Rada Európy, ktorej členom je Ruská federácia od roku 1996.Holandskí vyšetrovatelia zároveň vyhlásili, že nevydanie Cemacha pred súd nebude mať žiaden vplyv na trestné konanie týkajúce sa zostrelenia lietadla malajzijských aeroliniek (let MH17). K tomu došlo 17. júla 2014 nad ukrajinským územím pod kontrolou ruských separatistov. Tragický incident, z ktorého holandskí vyšetrovatelia vinia proruských separatistov, si vyžiadal životy všetkých 298 ľudí na palube lietadla.Začiatok súdneho procesu s vinníkmi je naplánovaný 9. marca 2020 a bude prebiehať v prísne zabezpečenom súdnom komplexe v Schiphole pri Amsterdame. Neočakáva sa, že na súde bude prítomný niektorý zo štyroch podozrivých zo zostrelenia letu MH17 - sú nimi traja Rusi, príslušníci ruskej armády Sergej Mučkajev, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Ivan Bezjazykov.Cemach, ktorý bol veliteľom jednotky protivzdušnej obrany v meste Snižne, nachádzajúcej sa najbližšie k miestu vypustenia ruskej rakety Buk, je považovaný za "prinajmenšom dôležitého očitého svedka" udalostí, ktoré viedli k zostreleniu lietadla.(spravodajca TASR Jaromír Novak)