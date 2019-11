Maďarský premiér Orbán je pripravený spolupracovať s rumunskou vládou

Viktor Orban, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 5. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán listom blahoželal šéfovi rumunskej Národnej liberálnej strany (PNL) Ludovicovi Orbanovi k jeho zvoleniu za premiéra Rumunska, informovalo v utorok internetové vydanie denníka Magyar Hírlap.citoval pre denník z listu hovorca maďarského premiéra Bertalan Havasi.Orbán vyjadril nádej, že prehlbovanie vzájomnej maďarsko-rumunskej spolupráce bude konštruktívne pokračovať v záujme silnej Európskej únie, ktorej základy budú tvoriť silné národy.Rumunský parlament v pondelok vyslovil dôveru centristickej vláde premiéra Ludovica Orbana. Podľa agentúry AFP by sa teraz mohli skončiť mesiace politickej neistoty a nový premiér by mohol nominovať zástupcu krajiny do Európskej komisie.Menšinovú Orbanovu vládu schválilo celkovo 240 poslancov z 465-členného rumunského parlamentu.