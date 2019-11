Momenty z revolúcie predstaví výstava pomocou archívnych dokumentov

Desaťtisíce Bratislavčanov sa 27. novembra 1989 v popoludňajších hodinách zišli na mohutnej manifestácii na Námestí SNP. Foto: TASR/Peter Brenkus Foto: TASR/Peter Brenkus

Bratislava 5. novembra (TASR) - Najdôležitejšie momenty revolúcie z roku 1989 prezentuje výstava prostredníctvom archívnych dokumentov. Návštevníci si môžu výstavu, Svedectvo o revolúcii - november '89 v archívnych dokumentoch slovenských štátnych archívov, pozrieť v priestoroch Starej radnice Múzea mesta Bratislavy. Informovali o tom z tlačového úradu Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré výstavu pripravilo.Rezort pripomína, že okrúhle výročie novembrových udalostí predstavuje príležitosť ukázať verejnosti tento historický míľnik priamo z archívnych dokumentov, ktoré sú uložené v slovenských štátnych archívoch.uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).Návštevníci si môžu výstavu pozrieť v jednotlivých blokoch, a to začiatok verejných protestov, generálny štrajk, Verejnosť proti násiliu, medailóny osobností revolúcie, príprava na voľby a samotné voľby v roku 1990.Saková považuje za dôležité, aby príbehy z novembrových udalostí neupadli do zabudnutia.hovorí šéfka rezortu. Podotkla, že slobodu a demokraciu žiadna generácia nedostala darom, ale sú hodnotami, o ktoré sa treba starať, chrániť ich a žiť tak, aby sme ich nestratili.Výstava bude verejnosti prístupná do 12. januára 2020.