 24hod.sk    Zo zahraničia

14. februára 2026

Maďarský premiér Viktor Orbán plánuje „očistiť spoločnosť“ od svojich protivníkov, Magyara označil za bruselskú bábku


Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý čelí náročným parlamentným voľbám, vyhlásil, že „očistí civilnú spoločnosť" od ...



246a0401 676x451 14.2.2026 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý čelí náročným parlamentným voľbám, vyhlásil, že „očistí civilnú spoločnosť" od svojich protivníkov a že táto práca je zatiaľ len napoly dokončená.


Nacionalistický líder spomenul „pseudo-civilné organizácie, nakúpených novinárov, sudcov a politikov“ ako skupiny, ktoré je potrebné odstrániť. Orbán čelí bezprecedentnej výzve od svojho návratu k moci v roku 2010, keďže jeho strana Fidesz zaostáva v prieskumoch za opozičnou stranou TISZA pred parlamentnými voľbami 12. apríla.

Aprílové voľby


Vo svojom prejave o stave krajiny Orbán uviedol, že „represívny stroj Bruselu stále funguje v Maďarsku – po apríli ho odstránime.“ „Tvrdohlavo sme pracovali a dosahujeme dobrý pokrok, no práca ešte nie je dokončená. Preto musíme – a budeme – vyhrať voľby v apríli,“ dodal.

Orbán tiež spomenul Trumpa a povedal, že rebeloval proti globálnej sieti liberálnych podnikov, médií a politiky, čím zlepšil aj naše šance. „Aj my môžeme urobiť veľké kroky a vyhnať z Maďarska zahraničný vplyv, ktorý obmedzuje našu suverenitu, spolu s jeho agentmi,“ povedal.

V piatok Trump na svojej platforme Truth Social opäť vyjadril podporu Orbánovi, ktorého označil za „skutočne silného a mocného lídra s preukázateľnými fenomenálnymi výsledkami.“ Orbán, známy svojimi protiimigračnými postojmi a tvrdým prístupom k žiadateľom o azyl, je zriedkavým lídrom EÚ, ktorý má teplé vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a často odoláva iniciatívam EÚ na podporu Ukrajiny.

Bábka Bruselu


Orbán sa snaží svojho hlavného súpera, lídra TISZA Petra Magyara, predstaviť ako bábku Bruselu podporovanú globálnymi korporáciami, ktorá chce zvýšiť dane a zaviesť úsporné opatrenia na podporu Ukrajiny v boji proti ruskej invázii. Magyar, ktorý má 44 rokov, tieto obvinenia odmieta, no Orbán v sobotu varoval, že ak TISZA vyhrá, „vyberie peniaze z vreciek maďarských rodín.“

Magyar tvrdí, že jeho vláda bude pracovať pre každého Maďara a že začne budovať nové, pokojné, ľudské a funkčné Maďarsko. Sľubuje tiež boj proti korupcii a zlepšenie verejných služieb, ako je zdravotníctvo.


Zdroj: SITA.sk - Maďarský premiér Viktor Orbán plánuje „očistiť spoločnosť“ od svojich protivníkov, Magyara označil za bruselskú bábku © SITA Všetky práva vyhradené.

