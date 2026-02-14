Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 14.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

14. februára 2026

Pre neprerokovanie zákona o informačných technológiách bude problém s Plánom obnovy, tvrdí Migaľ


Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Plán obnovy a odolnosti SR

Neprerokovanie návrhu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe v Národnej rade SR môže spôsobiť problém pri plnení míľnikov



Zdieľať
14.2.2026 (SITA.sk) - Neprerokovanie návrhu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe v Národnej rade SR môže spôsobiť problém pri plnení míľnikov Plánu obnovy. Upozornil na to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ.

Aplikačné problémy


Zákon je v parlamente od novembra. Opakovane som upozorňoval predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho, že ak sa na tejto schôdzi neprerokuje, vznikne problém pri plnení míľnikov Plánu obnovy. Žiadal som jeho termínované prerokovanie. Namiesto riešenia zákona sa však venovala pozornosť rušeniu ‚nevyhovujúcich' úradov a politickým divadlám okolo Šimečkovej matky. Ak dnes niekto hovorí o zodpovednosti, mal by si priznať, že si strelil do vlastnej nohy,“ vyhlásil minister Samuel Migaľ. Na koaličnej rade bude preto žiadať, aby parlament prednostne rokoval o vládnych zákonoch.

Minister Migaľ zároveň zdôrazňuje, že vládny návrh nepredkladalo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) pre vlastné záujmy, ale na základe požiadaviek ďalších rezortov, vrátane rezortných kolegov zo strany Hlas-SD, aby sa odstránili aplikačné problémy a zabezpečila kontinuita čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Opakované upozornenia


Napriek opakovaným upozorneniam poslanci zaradili rokovanie o zákone až v predvečer ukončenia schôdze v čase, keď bolo zrejmé, že jeho riadne prerokovanie už nebude možné. Zodpovednosť za vzniknutú situáciu preto podľa stanoviska MIRRI nemožno prenášať na rezort, ktorý konal včas a transparentne.

„Ak má niekto pocit, že politické hry sú dôležitejšie ako míľniky Plánu obnovy a európske zdroje pre Slovensko, mal by to povedať otvorene. MIRRI si svoju povinnosť splnilo,“ doplnil minister Samuel Migaľ. MIRRI SR je podľa jeho odboru komunikácie pripravené okamžite spolupracovať na zaradení zákona na najbližšiu schôdzu tak, aby nedošlo k ohrozeniu európskych zdrojov pre Slovensko.


Zdroj: SITA.sk - Pre neprerokovanie zákona o informačných technológiách bude problém s Plánom obnovy, tvrdí Migaľ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Plán obnovy a odolnosti SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Maďarský premiér Viktor Orbán plánuje „očistiť spoločnosť“ od svojich protivníkov, Magyara označil za bruselskú bábku
<< predchádzajúci článok
Rusko sa vyhýba konfrontácii v Arktíde a Čína zvyšuje vedeckú prítomnosť, tvrdí Stensones

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 