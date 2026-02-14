|
Sobota 14.2.2026
Meniny má Valentín
|
14. februára 2026
Pre neprerokovanie zákona o informačných technológiách bude problém s Plánom obnovy, tvrdí Migaľ
Neprerokovanie návrhu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe v Národnej rade SR môže spôsobiť problém pri plnení míľnikov
Zdieľať
14.2.2026 (SITA.sk) - Neprerokovanie návrhu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe v Národnej rade SR môže spôsobiť problém pri plnení míľnikov Plánu obnovy. Upozornil na to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ.
„Zákon je v parlamente od novembra. Opakovane som upozorňoval predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho, že ak sa na tejto schôdzi neprerokuje, vznikne problém pri plnení míľnikov Plánu obnovy. Žiadal som jeho termínované prerokovanie. Namiesto riešenia zákona sa však venovala pozornosť rušeniu ‚nevyhovujúcich' úradov a politickým divadlám okolo Šimečkovej matky. Ak dnes niekto hovorí o zodpovednosti, mal by si priznať, že si strelil do vlastnej nohy,“ vyhlásil minister Samuel Migaľ. Na koaličnej rade bude preto žiadať, aby parlament prednostne rokoval o vládnych zákonoch.
Minister Migaľ zároveň zdôrazňuje, že vládny návrh nepredkladalo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) pre vlastné záujmy, ale na základe požiadaviek ďalších rezortov, vrátane rezortných kolegov zo strany Hlas-SD, aby sa odstránili aplikačné problémy a zabezpečila kontinuita čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Napriek opakovaným upozorneniam poslanci zaradili rokovanie o zákone až v predvečer ukončenia schôdze v čase, keď bolo zrejmé, že jeho riadne prerokovanie už nebude možné. Zodpovednosť za vzniknutú situáciu preto podľa stanoviska MIRRI nemožno prenášať na rezort, ktorý konal včas a transparentne.
„Ak má niekto pocit, že politické hry sú dôležitejšie ako míľniky Plánu obnovy a európske zdroje pre Slovensko, mal by to povedať otvorene. MIRRI si svoju povinnosť splnilo,“ doplnil minister Samuel Migaľ. MIRRI SR je podľa jeho odboru komunikácie pripravené okamžite spolupracovať na zaradení zákona na najbližšiu schôdzu tak, aby nedošlo k ohrozeniu európskych zdrojov pre Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Pre neprerokovanie zákona o informačných technológiách bude problém s Plánom obnovy, tvrdí Migaľ © SITA Všetky práva vyhradené.
