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14. júla 2026

Maďarský prezident príde o funkciu. Galko to považuje za inšpiráciu pre Slovensko


Tagy: Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) Maďarská ústava Maďarský premiér Maďarský prezident Odvolanie z funkcie

Za prijatie dodatku hlasovalo 139 poslancov, šiesti boli proti a nikto sa nezdržal. Poslanci vládnej strany Tisza ...



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14.7.2026 (SITA.sk) - Za prijatie dodatku hlasovalo 139 poslancov, šiesti boli proti a nikto sa nezdržal.


Poslanci vládnej strany Tisza v pondelok večer schválili 17. dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie. Premiér Péter Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do piatich dní podpísať.

Za prijatie dodatku hlasovalo 139 poslancov, šiesti boli proti a nikto sa nezdržal. Opozičné strany Fidesz a KDNP celé pondelkové zasadnutie parlamentu bojkotovali. Sulyokov mandát má zaniknúť dňom nasledujúcim po nadobudnutí platnosti dodatku. Novú hlavu štátu má zvoliť až do nadobudnutia účinnosti novej ústavy parlament, maximálne však na päť rokov.

Týmto sme... dokončili ústavnú reformu Orbánovho režimu,“ vyhlásil Magyar po hlasovaní. „(Sulyok) má teraz päť dní na to, aby buď v stanovenej lehote odstúpil, alebo podpísal tento dodatok. Iná možnosť nie je,“ dodal.

Magyar v sobotu v príspevku na Facebooku napísal, že pokiaľ Sulyok dodatok do piatich dní nepodpíše, podajú na neho ústavnú žalobu. Dodatok zahŕňa taktiež obmedzenie mandátu poslancov na 12 rokov. V jeho znení sa uvádza, že cieľom je zabezpečiť „predpoklady pre obnovenie ústavnej demokracie“.

Hrozba pre Pellegriniho?


Správu o odvolaní maďarského prezidenta okomentoval na sociálnej sieti aj opozičný poslanec Ľubomír Galko (Demokrati).

„Maďarský parlament schválil zmenu ústavy, prezident Sulyok skončí vo funkcii. Aké inšpiratívne - aj na slovenské pomery. Napríklad pre prípad, ak sa jasne preukáže, že Peter Pellegrini ako kandidát podvádzal vo volebnej kampani," prekvapil výrokom poslanec Demokratov.


Zdroj: SITA.sk - Maďarský prezident príde o funkciu. Galko to považuje za inšpiráciu pre Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) Maďarská ústava Maďarský premiér Maďarský prezident Odvolanie z funkcie
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