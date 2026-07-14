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14. júla 2026

Trnava po Prachárni obnoví Starú poštu, stavebnú firmu sa podarilo vybrať až na tretí pokus


Tagy: Kamenný mlyn Národná kultúrna pamiatka Pracháreň Primátor Trnavy Rekonštrukcia budovy

Historickú budovu v tesnom susedstve radnice zrekonštruuje za takmer 4,3 milióna eur spoločnosť Metrostav Slovakia. Mesto Trnava obnoví po



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14.7.2026 (SITA.sk) - Historickú budovu v tesnom susedstve radnice zrekonštruuje za takmer 4,3 milióna eur spoločnosť Metrostav Slovakia.


Mesto Trnava obnoví po Prachárni a Emmerovej vile ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku v centre. Až v treťom verejnom obstarávaní sa podarilo vybrať stavebnú firmu na rekonštrukciu budovy Starej pošty na Radlinského ulici, ktorá priamo susedí s radnicou.

Víťazom obstarávania sa stala spoločnosť Metrostav Slovakia s cenou takmer 4,3 milióna eur. Tá istá spoločnosť nedávno v Trnave dokončila hneď oproti rekonštrukciu historického objektu Pracháreň za takmer 5 miliónov eur.

Tri verejné obstarávania


V prvom obstarávaní v minulom roku mestský úrad stavebnú firmu pre Starú poštu nevybral. Dvaja uchádzači boli pre nesplnenie podmienok vylúčení, ponuka ďalšieho prekročila maximálne stanovenú cenu.

Aj druhé verejné obstarávanie bolo zrušené, radnica tento krok vysvetlila potrebou aktualizácie podmienok zákazky. Do tretieho verejného obstarávania sa prihlásilo päť stavebných spoločností. Ponuku s najnižšou cenou komisia pre nesplnenie podmienok komisia vylúčila.

Zvíťazila tak spoločnosť Metrostav Slovakia s cenou len o necelých 15 tisíc eur nižšou ako bola ponuka spoločnosti Pamarch, ktorá skončila na druhom mieste.

Stavba bude slúžiť mestskému úradu


Trnava Starú poštu získala od súkromného vlastníka pred štyrmi rokmi výmenou za desať stavebných pozemkov v lukratívnej lokalite Kamenný mlyn. Primárnym cieľom podľa vtedajšieho vysvetlenia primátora Petra Bročku bolo prepojiť túto budovu so zvyškom nádvoria a navždy tak majetkovo sceliť radničné nádvorie.

Návrh obnovy ráta s ponechaním využitia stavby ako administratívnej budovy. Ak sa ju podarí zrekonštruovať, mala by ako jedno z krídel areálu radnice slúžiť pre potreby mestského úradu.


V budove od roku 1896 až do polovice minulého storočia sídlil poštový a telegrafný úrad. Aj potom boli jej dve nadzemné podlažia využívané hlavne na administratívne účely, v súčasnosti je objekt prázdny.




Zdroj: SITA.sk - Trnava po Prachárni obnoví Starú poštu, stavebnú firmu sa podarilo vybrať až na tretí pokus © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kamenný mlyn Národná kultúrna pamiatka Pracháreň Primátor Trnavy Rekonštrukcia budovy
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