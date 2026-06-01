Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. júna 2026

Maďarský prezident Sulyok odmietol výzvy na odstúpenie, Magyar zareagoval ostrou kritikou


Tagy: Maďarský premiér Maďarský prezident výzva na odstúpenie

Maďarský prezident Tamás Sulyok neplánuje rezignovať napriek ultimátu vlády. Tvrdí, že jeho prípad musí byť riešený v súlade s ústavou a po stanovisku Benátskej komisie. Maďarský prezident



Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - Maďarský prezident Tamás Sulyok neplánuje rezignovať napriek ultimátu vlády. Tvrdí, že jeho prípad musí byť riešený v súlade s ústavou a po stanovisku Benátskej komisie.


Maďarský prezident Tamás Sulyok odmietol odstúpiť z funkcie napriek tomu, že v nedeľu večer uplynul termín, ktorý mu na rezignáciu stanovila vláda. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook uviedol, že chce naďalej spolupracovať s vládou a podporí legislatívu potrebnú na odblokovanie eurofondov pre Maďarsko. Referuje o tom web Euronews.

Sulyok zároveň zdôraznil, že sa obrátil na Benátsku komisiu a jeho prípad musí byť riešený v súlade s maďarskou ústavou. Prezident tak odmietol výzvy na odchod z funkcie, ktoré zaznievali zo strany premiéra Pétra Magyara.

„Bábkový prezident“ Viktora Orbána


Premiér stanovil termín na rezignáciu viacerým vysokopostaveným predstaviteľom štátu vrátane prezidenta Sulyoka a generálneho prokurátora Gábora Bálinta Nagya. V nedeľu popoludní na sociálnej sieti pripomenul blížiaci sa termín a oznámil, že spolu s ministrom spravodlivosti navštívi prezidenta v pondelok ráno.

Magyar dlhodobo kritizuje hlavu štátu a v minulosti označil Sulyoka za „bábkového prezidenta“ Viktora Orbána. Tvrdí, že bývalý premiér chcel mať vo funkcii prezidenta človeka, ktorého prioritnou lojalitou bude strana Fidesz, a nie ochrana ústavnosti či národnej jednoty.

Nikdy sa nezastal slabších


Na prezidentovo rozhodnutie nereagovať na výzvu na odstúpenie premiér odpovedal na Facebooku ostrou kritikou. Uviedol, že Sulyok sa nikdy nezastal slabších ani ľudí pod útokom a nebránil princípy právneho štátu. Dodal, že aj na Medzinárodný deň detí podľa neho prezident bráni skôr svoj mesačný plat vo výške 6,3 milióna forintov než aby sa ospravedlnil.

Maďarský prezident je podľa ústavného systému volený parlamentom a jeho právomoci sú prevažne ceremoniálne, hoci zohráva úlohu aj pri ústavnom posudzovaní legislatívy. Prezidenti zvolení ústavnou väčšinou strany Fidesz - Pál Schmitt, János Áder, Katalin Nováková a Tamás Sulyok - boli podľa kritikov považovaní za lojálnych podporovateľov vlád Viktora Orbána.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/parlamentne-volby-v-madarsku-2026-orban-fidesz-vs-magyar-tisza-fotografie/">Parlamentné voľby v Maďarsku 2026: Orbán (Fidesz) vs. Magyar (Tisza) – fotografie





Zdroj: SITA.sk - Maďarský prezident Sulyok odmietol výzvy na odstúpenie, Magyar zareagoval ostrou kritikou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér Maďarský prezident výzva na odstúpenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prielom na slovenskom kapitálovom trhu. Východoslovenská vodárenská prináša retailový dlhopis s medzinárodným zeleným hodnotením
<< predchádzajúci článok
Schôdzu k odvolávaniu ministra Tarabu sa nepodarilo otvoriť, pri oboch pokusoch sa prezentoval rovnaký počet poslancov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 