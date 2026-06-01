Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Maďarský prezident Sulyok odmietol výzvy na odstúpenie, Magyar zareagoval ostrou kritikou
Maďarský prezident Tamás Sulyok neplánuje rezignovať napriek ultimátu vlády. Tvrdí, že jeho prípad musí byť riešený v súlade s ústavou a po stanovisku Benátskej komisie. Maďarský prezident
1.6.2026 (SITA.sk) - Maďarský prezident Tamás Sulyok neplánuje rezignovať napriek ultimátu vlády. Tvrdí, že jeho prípad musí byť riešený v súlade s ústavou a po stanovisku Benátskej komisie.
Maďarský prezident Tamás Sulyok odmietol odstúpiť z funkcie napriek tomu, že v nedeľu večer uplynul termín, ktorý mu na rezignáciu stanovila vláda. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook uviedol, že chce naďalej spolupracovať s vládou a podporí legislatívu potrebnú na odblokovanie eurofondov pre Maďarsko. Referuje o tom web Euronews.
Sulyok zároveň zdôraznil, že sa obrátil na Benátsku komisiu a jeho prípad musí byť riešený v súlade s maďarskou ústavou. Prezident tak odmietol výzvy na odchod z funkcie, ktoré zaznievali zo strany premiéra Pétra Magyara.
„Bábkový prezident“ Viktora Orbána
Premiér stanovil termín na rezignáciu viacerým vysokopostaveným predstaviteľom štátu vrátane prezidenta Sulyoka a generálneho prokurátora Gábora Bálinta Nagya. V nedeľu popoludní na sociálnej sieti pripomenul blížiaci sa termín a oznámil, že spolu s ministrom spravodlivosti navštívi prezidenta v pondelok ráno.
Magyar dlhodobo kritizuje hlavu štátu a v minulosti označil Sulyoka za „bábkového prezidenta“ Viktora Orbána. Tvrdí, že bývalý premiér chcel mať vo funkcii prezidenta človeka, ktorého prioritnou lojalitou bude strana Fidesz, a nie ochrana ústavnosti či národnej jednoty.
Nikdy sa nezastal slabších
Na prezidentovo rozhodnutie nereagovať na výzvu na odstúpenie premiér odpovedal na Facebooku ostrou kritikou. Uviedol, že Sulyok sa nikdy nezastal slabších ani ľudí pod útokom a nebránil princípy právneho štátu. Dodal, že aj na Medzinárodný deň detí podľa neho prezident bráni skôr svoj mesačný plat vo výške 6,3 milióna forintov než aby sa ospravedlnil.
Maďarský prezident je podľa ústavného systému volený parlamentom a jeho právomoci sú prevažne ceremoniálne, hoci zohráva úlohu aj pri ústavnom posudzovaní legislatívy. Prezidenti zvolení ústavnou väčšinou strany Fidesz - Pál Schmitt, János Áder, Katalin Nováková a Tamás Sulyok - boli podľa kritikov považovaní za lojálnych podporovateľov vlád Viktora Orbána.
