 Meniny má Žaneta
 Z domova

01. júna 2026

Schôdzu k odvolávaniu ministra Tarabu sa nepodarilo otvoriť, pri oboch pokusoch sa prezentoval rovnaký počet poslancov


Tagy: Minister životného prostredia Odvolanie ministra

Tomáš Taraba si na začiatku pokusu o otvorenie schôdze prisadol k Dankovi za predsednícky stôl a podali si ruky. Mimoriadnu schôdzu Národnej ...



1.6.2026 (SITA.sk) - Tomáš Taraba si na začiatku pokusu o otvorenie schôdze prisadol k Dankovi za predsednícky stôl a podali si ruky.


Mimoriadnu schôdzu Národnej rady k vysloveniu nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nom. SNS) sa dnes nepodarilo otvoriť. Pri prvom pokuse o otvorenie schôdze bolo prítomných 62 poslancov, rovnako aj pri druhom pokuse sa prezentovalo len 62 zákonodarcov. Predsedajúci schôdze Andrej Danko (SNS) odložil schôdzu na utorok 2. júna o 8:00. Dnes o 9:45 bude parlament pokračovať v prerušenom rokovaní 52. schôdze.

Riadenie envirorezortu


Návrh na odvolanie Tarabu iniciovalo Progresívne Slovensko a svoje podpisy pridali aj poslanci z Hnutia Slovensko, strany Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratického hnutia. Medzi hlavné dôvody predkladatelia zaraďujú jeho kroky v oblasti ochrany prírody, riadení envirorezortu a nakladania s verejnými zdrojmi. Podľa nich Taraba fatálne zlyháva pri riadení envirorezortu, vyštval z neho odborníkov a nahradili ich „pochybné nominácie spomedzi straníckych kádrov bez potrebných znalostí a skúseností“.

Opozícia tiež kritizuje, že zlyháva pri príprave zonácií národných parkov, ktoré oslabujú ochranu starých lesov aj vodných zdrojov a zároveň otvárajú priestor pre neriadené developerské zásahy v prospech vybraných podnikateľov. V ich dôsledku hrozí Slovensku nevyplatenie takmer pol miliardy eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Politická nedôvera


„Ochranu prírody rozvrátil legislatívne, personálne aj manažérsky, jej organizácie dnes nie sú schopné plniť svoje úlohy,“ píše sa v návrhu na odvolanie Tarabu. Podľa opozície minister nezvláda riešiť ani situáciu s medveďmi a odkedy sedí vo svojom kresle počet útokov neklesol.

„Arogantný zámer vybudovať prečerpávacie vodnú elektráreň Málinec – Látky bez zohľadnenia dopadu na verejné financie, bez diskusie s miestnymi obyvateľmi a samosprávami je vrcholom arogantného a bezohľadného konania ministra,“ vymenovali ďalej predkladatelia. Upozornili tiež na to, že napriek extrémnemu suchu minister neprijal adekvátne opatrenia a uprednostňuje mediálne vystúpenia a vlastnú propagáciu na sociálnych sieťach, v ktorých tému zosmiešňuje.

Tomáš Taraba si na začiatku pokusu o otvorenie schôdze prisadol k Dankovi za predsednícky stôl a podali si ruky. Šéf národniarov poslal minulý týždeň premiérovi Robertovi Ficovi oficiálnu žiadosť o odvolanie nominanta SNS Tarabu z postu ministra. Pod žiadosť sa podpísali všetci poslanci SNS okrem Petra Kotlára. Fico sa vyjadril, že pokiaľ sa politická dôvera medzi SNS a Tarabom neobnoví do 30. septembra, dôjde k personálnej výmene na poste ministra životného prostredia.


Zdroj: SITA.sk - Schôdzu k odvolávaniu ministra Tarabu sa nepodarilo otvoriť, pri oboch pokusoch sa prezentoval rovnaký počet poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.

