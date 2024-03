Maďarský prezident Sulyok podpísal zákon o vstupe Švédska do NATO

5.3.2024 (SITA.sk) - Maďarský prezidentv utorok formálne podpísal zákon o vstupe Švédska do NATO . Udialo sa to v ten istý deň, keď sa ujal funkcie hlavy štátu.Svojím podpisom odstránil poslednú prekážku po 18 mesiacoch odkladov, ktoré frustrovali Severoatlantickú alianciu v jej snahe rozšíriť sa v reakcii na ruskú vojnu na Ukrajine.Prezidentov podpis bol potrebný na to, aby vstúpil do platnosti zákon, ktorý schválil maďarský parlament minulý mesiac po niekoľkých mesiacov úsilia maďarských spojencov, ktorí vládu krajiny presviedčali, aby členstvo Švédska v NATO prestala blokovať.Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána prvýkrát predložila protokoly na schválenie vstupu Švédska do NATO v júli 2022, ale záležitosť sa v parlamente zastavila pre nesúhlas poslancov vládnej strany.