Rusko a Čína uvažujú o spoločnom umiestnení jadrovej elektrárne na Mesiaci

Spoločný lunárny program

Vesmírna loď s jadrovým pohonom

5.3.2024 (SITA.sk) - Rusko a Čína „vážne uvažujú“ o umiestnení jadrovej elektrárne na Mesiaci. Ako referuje web news.sky.com, povedal to šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Jurij Borisov . Projekt by údajne mohli zrealizovať v rokoch 2033 až 2035.Rusko a Čína spoločne pracujú na lunárnom programe a dúfajú, že projekt jedného dňa umožní výstavbu lunárnych osád.„Dnes vážne uvažujeme spolu s našimi čínskymi kolegami o projekte, niekde na prelome rokov 2033 až 2035, na dodanie a inštaláciu pohonnej jednotky na mesačný povrch,“ povedal Borisov.Vysvetlil, že solárne panely nebudú schopné poskytnúť dostatok elektriny na napájanie budúcich lunárnych osád, zatiaľ čo jadrová energia áno.„Toto je veľmi vážna výzva... Malo by sa to robiť v automatickom režime, bez prítomnosti ľudí,“ povedal o možnom pláne.Borisov hovoril aj o ruských plánoch postaviť nákladnú vesmírnu loď s jadrovým pohonom. Povedal, že všetky technické otázky týkajúce sa projektu boli vyriešené, okrem riešenia, ako chladiť jadrový reaktor.Minulý rok zlyhala prvá ruská misia na Mesiac po 47 rokoch. Ruský lunárny modul Luna-25 sa však vymkol spod kontroly, zrazil sa s Mesiacom a prestal existovať. Podľa Borisova bola dôvodom zlyhania skutočnosť, že motor modulu nebol včas vypnutý.Borisov sa snažil ospravedlniť neúspech misie tým, že predchádzajúci projekt Luna-24 sa uskutočnil ešte v roku 1976. Viac času na prípravy vôbec nepovažoval za výhodu.