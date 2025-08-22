|
Piatok 22.8.2025
Meniny má Tichomír
Horoskopy
Zábava
Kino
Úvodná strana
Archív správ
|Denník - Správy
22. augusta 2025
Maďarský prezident vyjadril solidárnosť s obeťami ruského útoku na Mukačevo, neskôr slovo „ruský“ vymazal
Tagy: ruský útok vojna na Ukrajine
Maďarský prezident Tamás Sulyok po štvrtkovom ruskom útoku na ukrajinské mesto Mukačevo, v ktorom žije maďarská menšina, vyjadril na Facebooku solidárnosť so všetkými postihnutými. Neskôr však zo svojho ...
22.8.2025 (SITA.sk) - Maďarský prezident Tamás Sulyok po štvrtkovom ruskom útoku na ukrajinské mesto Mukačevo, v ktorom žije maďarská menšina, vyjadril na Facebooku solidárnosť so všetkými postihnutými. Neskôr však zo svojho príspevku odstránil slovo „ruský“. Kancelária maďarského prezidenta uviedla, že príspevok bol zmenený, pretože „stále čaká na oficiálne a podrobné informácie, ako aj na potvrdenie okolností raketového útoku na Mukačevo, kto ho vykonal a kto je zaň zodpovedný“. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje maďarský portál Telex.
V súvislosti s kritikou, ktorej terčom sa prezident stal pre zmenu príspevku, jeho kancelária uviedla: „Chceli by sme upriamiť pozornosť na podstatu vyhlásenia a jeho skutočný zámer, ako aj na jeho obsah! Príspevok vyzýva na okamžité ukončenie nepriateľských akcií a záchranu ľudských životov a vyjadruje solidárnosť s tými, ktorých vojna zasiahla. Stojí za to pripomenúť si, že každá vojna sa začína podnecovaním nenávisti. Je našou spoločnou zodpovednosťou nedovoliť ani tento prvý krok.“
Zdroj: SITA.sk - Maďarský prezident vyjadril solidárnosť s obeťami ruského útoku na Mukačevo, neskôr slovo „ruský“ vymazal © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ruský útok vojna na Ukrajine
Väčšina ľudí je za zotrvanie Slovenska v EÚ aj NATO, odísť chcú najmä voliči SNS a hnutia Republika
Väčšina ľudí je za zotrvanie Slovenska v EÚ aj NATO, odísť chcú najmä voliči SNS a hnutia Republika
Štátne bytové agentúry pomôžu rezortu s ubytovaním zamestnancov, podľa Šutaja Eštoka ide o krok správnym smerom
Štátne bytové agentúry pomôžu rezortu s ubytovaním zamestnancov, podľa Šutaja Eštoka ide o krok správnym smerom