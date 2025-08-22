Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

22. augusta 2025

Maďarský prezident vyjadril solidárnosť s obeťami ruského útoku na Mukačevo, neskôr slovo „ruský“ vymazal


Maďarský prezident Tamás Sulyok po štvrtkovom ruskom útoku na ukrajinské mesto Mukačevo, v ktorom žije maďarská menšina, vyjadril na Facebooku solidárnosť so všetkými postihnutými. Neskôr však zo svojho ...



Zdieľať
belgium_hungary_eu_63020 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Maďarský prezident Tamás Sulyok po štvrtkovom ruskom útoku na ukrajinské mesto Mukačevo, v ktorom žije maďarská menšina, vyjadril na Facebooku solidárnosť so všetkými postihnutými. Neskôr však zo svojho príspevku odstránil slovo „ruský“. Kancelária maďarského prezidenta uviedla, že príspevok bol zmenený, pretože „stále čaká na oficiálne a podrobné informácie, ako aj na potvrdenie okolností raketového útoku na Mukačevo, kto ho vykonal a kto je zaň zodpovedný“. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje maďarský portál Telex.


V súvislosti s kritikou, ktorej terčom sa prezident stal pre zmenu príspevku, jeho kancelária uviedla: „Chceli by sme upriamiť pozornosť na podstatu vyhlásenia a jeho skutočný zámer, ako aj na jeho obsah! Príspevok vyzýva na okamžité ukončenie nepriateľských akcií a záchranu ľudských životov a vyjadruje solidárnosť s tými, ktorých vojna zasiahla. Stojí za to pripomenúť si, že každá vojna sa začína podnecovaním nenávisti. Je našou spoločnou zodpovednosťou nedovoliť ani tento prvý krok.“


Zdroj: SITA.sk - Maďarský prezident vyjadril solidárnosť s obeťami ruského útoku na Mukačevo, neskôr slovo „ruský“ vymazal © SITA Všetky práva vyhradené.

