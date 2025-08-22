|
Piatok 22.8.2025
Meniny má Tichomír
|Úvodná strana
|Denník - Správy
22. augusta 2025
Štátne bytové agentúry pomôžu rezortu s ubytovaním zamestnancov, podľa Šutaja Eštoka ide o krok správnym smerom
Riešiť bytovú otázku zamestnancov Ministerstva vnútra SR s cieľom stabilizovať ich personálne stavy nielen v polícii, ale aj v
22.8.2025 (SITA.sk) - Riešiť bytovú otázku zamestnancov Ministerstva vnútra SR s cieľom stabilizovať ich personálne stavy nielen v polícii, ale aj v Hasičskom a záchrannom zbore, v Horskej záchrannej službe či na odborných civilných pracoviskách pomôžu rezortu aj štátne bytová agentúry.
Ako ministerstvo v tejto súvislosti informovalo, za týmto účelom podpísal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) memorandá o spolupráci s generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania Milanom Lipkom a predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou.
„Predmetom našej spolupráce je identifikácia vhodných lokalít a projektov bytových domov na účely výstavby či rekonštrukcie, taktiež podpora výstavby či poskytovania nájomného bývania firmami či samosprávami, pričom ministerstvo vnútra bude súčinné pri komunikácii s partnermi v regióne, vrátane tých v miestnej štátnej správe a samospráve, čo vlastne už prebieha,“ povedal Šutaj Eštok.
Ako ďalej uviedol, spolupráca s obidvoma agentúrami bude prebiehať formou vzájomnej výmeny informácií, spoločnými projektami a pracovnými stretnutiami, či participáciou na tvorbe potrebných metodických a strategických dokumentov. Minister pripomenul, že projekt nájomného bývania rezort vnútra pred časom odštartoval v Trnave a ukazuje sa, že je to krok správnym smerom.
„Vzhľadom na ceny bytov a stúpajúce nájomné všade v Európe je poskytnutie mestského či štátneho nájomného bytu za normálnu cenu zamestnancovi, ktorého si chceme udržať, strategické opatrenie. Ak človek nie je otrokom nájomného, ktoré mu zhltne väčšinu príjmov, je schopný sústrediť sa na prácu, podávať výkony, na druhej strane môže tiež uvažovať o založení rodiny a šetriť pritom na prípadné vlastné bývanie,“ podotkol Šutaj Eštok.
Oslobodenie zamestnancov od tlaku spojeného s vysokým komerčným nájomným či od bremena hypotéky pokladá minister za jeden z najsilnejších stabilizačných prvkov. Podľa neho policajt, hasič, záchranár či kvalifikovaný civilný zamestnanec bez tejto záťaže nemá sklony k nezákonným či korupčným postupom, ku ktorým mnohých v jadre čestných ľudí „motivuje" aj neúnosný finančný tlak bývania.
„To je aj hlavný dôvod systémových zmien v bytovej politike MV SR. Prejavujú sa napríklad spomínanou zmluvnou spoluprácou so samosprávami, ktoré policajtom či hasičom poskytujú mestské byty s veľmi výhodnými nájomnými zmluvami. Štátni zamestnanci na druhej strane dohliadajú na bezpečnosť a verejný poriadok," vysvetlil Šutaj Eštok.
Doplnil, že snahou rezortu vnútra je tiež získavať do svojej správy kvalitné byty či ubytovacie zariadenia. Ďalšou formou pomoci sú legislatívne opatrenia vo forme príspevkov na bývanie napríklad v zákone o štátnej službe policajtov, výška ktorých závisí od lokality, ako aj od možností rozpočtu.
Zdroj: SITA.sk - Štátne bytové agentúry pomôžu rezortu s ubytovaním zamestnancov, podľa Šutaja Eštoka ide o krok správnym smerom © SITA Všetky práva vyhradené.
Krok správnym smerom
Najsilnejší stabilizačný krok
Kvalitné byty a ubytovacie zariadenia
