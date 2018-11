Maďarský prisťahovalecký úrad v kauze Gruevski údajne nepochybil

Na snímke bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 21. novembra (TASR) - Maďarský Úrad pre prisťahovalectvo a občianstvo v kauze bývalého macedónskeho premiéra Nikolu Gruevského, ktorý v utorok dostal v Maďarsku štatút utečenca, nijakým spôsobom nepochybil. Na mimoriadnej schôdzke parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť to v stredu v Budapešti povedal minister vnútra Sándor Pintér.Podľa agentúry MTI šéf rezortu odmietol kritiku opozície, že príslušný úrad v utorok neinformoval národnobezpečnostný výbor o tom, že Gruevskému udelil štatút utečenca.Pintér povedal, že úrad pre prisťahovalectvo je povinný informovať o výsledkoch azylového procesu iba úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov.Stredajšiu mimoriadnu schôdzu výboru zvolal predseda za opozičnú stranu Jobbik Ádám Mirkóczki, pretože na neverejnej schôdzke výboru včera pri prerokovaní Gruevského kauzy príslušný orgán uviedol, že azylový proces v jeho prípade ešte stále prebieha.Na dnešnom rokovaní sa minister vnútra vyjadril k prípadu v tom zmysle, že prisťahovalecký úrad je viazaný mlčanlivosťou, avšak žiadateľ nie.Členovia výboru Pintérovi už ale ďalšie otázky týkajúce sa spôsobu príchodu Gruevského bez cestovných dokladov do Maďarska nemohli položiť, pretože podpredseda národnobezpečnostného výboru z vládnej strany Fidesz János Halász konanie schôdze zablokoval s odôvodnením, že opozíciaBývalý macedónsky premiér v utorok na Facebooku potvrdil, že maďarský prisťahovalecký úrad posúdil pozitívne jeho žiadosť o štatút politického utečenca.Gruevského v máji tohto roku odsúdili v Macedónsku na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600 000 eur. Bolo to v čase, keď pôsobil na čele vlády.Expremiér opakovane vyhlásil, že je nevinný nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.