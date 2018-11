Pripomienku k novele envirorezortu podpísalo takmer 30.000 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 21. novembra (TASR) - Hromadnú pripomienku ochranárov k novele zákona o ochrane prírody a krajiny prostredníctvom petície podporilo takmer 30.000 ľudí. TASR o tom informoval Juraj Rizman z Via Iuris. Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) sa však v stredu vyjadril, že ho to teší.napísal na sociálnej sieti.Ochranárom sa podľa pripomienky nepáči, že návrh ministerstva počíta s presunom štátnych pozemkov v národných parkoch pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR od januára 2022, nie skôr. Lehotu žiadajú skrátiť o dva roky. Privítali by tiež, aby sa platnosť zákazov súvisiacich s lesným hospodárením v chránených územiach (napríklad zákaz holorubnej ťažby od 2. stupňa) neodsúvala na čas, kedy prestanú platiť aktuálne programy hospodárenia v lesoch. Odporúčajú tiež zakázať poľovať či loviť ryby od štvrtého stupňa ochrany.Organizácie WWF Slovensko, Inštitút pre ochranu prírody, BROZ, SOS/BirdLife a Iniciatíva MY SME LES v hromadnej pripomienke zároveň upozorňujú, že zákon má v názve ochranu prírody a aj krajiny, no ochranou krajiny sa nijako nezaoberá. Navrhujú preto doplniť ustanovenie o ochrane krajinného rázu pred zásahmi, ktoré znižujú jeho estetickú a prírodnú hodnotu. Dodržiavanie by spadalo rovnako pod ŠOP SR. Na nedostatočnú ochranu krajiny v stredu upozornil aj Slovenský ochranársky snem.Kým ochranárske organizácie stojace za hromadnou pripomienkou, návrh zákona vítajú, vlastníci pôdy žiadajú o jej stiahnutie.napísal predseda Únie pre Zelenšie Slovensko Milan Ovseník.Vlastníkom tiež prekáža, že novela konzervuje súčasný právny stav, ktorý podľa nich zasahuje do vlastníckeho práva.vyhlásil Ovseník. Tá podľa neho vznikla na základe niekoľkých sťažností zaslaných mimovládnymi organizáciami zo Slovenska v rokoch 2016 a 2017.