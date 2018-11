Maďarský úrad vlády: Macedónsky expremiér požiadal o politický azyl

Na archívnej snímke bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 14. novembra (TASR) - Bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski požiadal príslušné maďarské orgány o štatút utečenca, oznámil v stredu maďarský úrad vlády.Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV úrad vlády uviedol, že Gruevskému, ktorý bol desať rokov premiérom Macedónska, z bezpečnostných dôvodov umožnili, aby svoju žiadosť o azyl predložil priamo v centrále Úradu pre prisťahovalectvo a občianstvo (BÁH), kde ho aj vypočujú.píše sa v dokumente úradu vlády, podľa ktorého Macedónsko je strategickým partnerom a dôležitým spojencom Maďarska. Spolupráca Maďarska a Macedónska je dôležitým prvkom rozvoja balkánskeho regiónu a bezpečnosti Európy.zdôraznil úrad maďarského kabinetu.Hovorca vlády Bertalan Havasi dementoval správy macedónskej televízie 1TV, podľa ktorej Gruevski sa prvú noc ubytoval v päťhviezdičkovom hoteli, odvtedy sa mal údajne zdržiavať v Orbánovom dome. Hovorca pre ATV uviedol, že maďarský ministerský predseda sa s človekom s menom Gruevski nestretol.Macedónsky expremiér ušiel pred väzenským trestom za korupciu do Maďarska, kde požiadal o politický azyl. Maďarské orgány zatiaľ neprezradili, ako sa dostal do krajiny, keďže nemal cestovný pas, uviedol v stredu spravodajský server 444.hu.Macedónske orgány očakávajú, že maďarská polícia Gruevského zadrží. Ak by sa tak stalo, zrejme budú požadovať aj jeho vydanie do vlasti.Podľa servera bude záležať aj na tom, či maďarská vláda vyhodnotí Gruevského proces pred macedónskym súdom ako spravodlivý. Analýza v tejto súvislosti pripomína i skutočnosť, že maďarský premiér Viktor Orbán sa s bývalým macedónskym predsedom vlády spriatelil.píše 444.hu.