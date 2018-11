Érsek: Ak R7 vybudujeme skôr ako D4, budeme tlačiť na jej spustenie

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek počas kontrolného dňa na stavbe D4/R7 v Holiciach pri Dunajskej Strede 14. novembra 2018. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 14. novembra (TASR)- Ak sa podarí rýchlostnú cestu R7 medzi Bratislavou, Prievozom a Holicami (okr. Dunajská Streda) vybudovať skôr ako juhovýchodný obchvat hlavného mesta na diaľnici D4 na úseku Bratislava, Jarovce - Ivanka sever - Bratislava, Rača, budú kompetentní tlačiť na to, aby mohla byť spustená do prevádzky. "Budeme tlačiť na to, že kým bude môcť byť R7 vybudovaná až po ružinovskú križovatku, tak budeme chcieť, aby mohla byť spustená do prevádzky. Pretože najväčší počet áut ide práve z južného ťahu," uviedol v stredu minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) počas kontrolného dňa na stavbe.O konkrétnom termíne zatiaľ hovoriť nechce. Podotkol však, že tým, ako stavebné práce momentálne napredujú, nevidí dôvod na to, aby sa rýchlostná cesta R7 nespustila do prevádzky v roku 2020.poznamenal Érsek.Momentálne podľa neho prebiehajú práce ako na R7, tak na D4 podľa dohodnutého harmonogramu a súbežne. Neriešiteľným problémom nemusí byť podľa neho ani samotné napájanie rýchlostnej cesty a diaľnice. Ako však skonštatoval, spokojný by bol až vtedy, keby mohli v roku 2020 strihať pásku. Zároveň verí, že nové vedenie hlavného mesta bude v rámci projektu reagovať svižnejšie.uviedol Érsek s tým, že už má za sebou prvé stretnutie s novozvoleným primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.Na margo viacerých medializovaných pripomienok v súvislosti so stavbou či samotným mostom, ktorý má spojiť východný a západný breh Dunaja, minister aj zástupca koncesionára Michal Lešňovský zdôraznili, že na stavbe sú v súčasnosti realizované len také práce, na ktoré bolo vydané platné stavebné povolenie.Rokovania však stále prebiehajú, čaká sa tiež napríklad na rozhodnutie po vykonanom štátnom stavebnom dohľade či na zmeny v rámci nového alebo zmenového konania. Niektoré zmenové konania už boli ukončené a správoplatnené, niektoré ešte nie.poznamenal Lešňovský, ktorý taktiež nesúhlasí s tým, že by bol na stavbu používaný nebezpečný alebo nevhodný materiál.Práce budú podľa neho naďalej pokračovať, niektoré si vyžiadajú 24-hodinové prevádzky, iné sa budú meniť podľa potreby. Momentálne sa napríklad pracuje na technológii a príprave samotného mosta. Na výstavbu dunajského súmostia budú použité dve špeciálne oceľové konštrukcie výsuvných skruží. Hmotnosť jednej, ktorú priviezlo 60 kamiónov a jej realizácia trvala asi mesiac, je 1200 ton.V súčasnosti sú realizované práce na všetkých sekciách v rámci projektu. Pracuje okolo 1400 ľudí, pričom doteraz bolo odpracovaných viac ako 2.220.000 hodín. Dokončených bolo približne 200 stavebných objektov, práce pokračujú na ďalších zhruba 140 stavebných objektoch, z toho 41 mostoch a viacerých zemných telesách. Zabudovaných bolo 3,7 milióna metrov kubických násypového materiálu, z toho 1,7 milióna pre časť rýchlostnej cesty R7.