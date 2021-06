Maďarský zákon zameraný proti LGBT ľuďom odsúdili aj členské štáty Únie, môže skončiť pred súdom

Diskriminácia pre sexuálnu orientáciu

Ochrana detí pred pedofilmi

23.6.2021 (Webnoviny.sk) - Štrnásť členských štátov Európskej únie (EÚ) v utorok vyjadrilo nesúhlas s maďarským zákonom, ktorý zakazuje sprostredkovať informácie zobrazujúce alebo propagujúce homosexualitu či zmenu pohlavia osobám mladším ako 18 rokov.Spoločné vyhlásenie proti legislatíve, ktoré predstavili na utorkovom stretnutí ministrov európskych záležitostí EÚ o právnom štáte, podpísali pod vedením krajín Beneluxu. Informuje o tom spravodajský portál Euronews.Kritický text Belgicka, Holandska a Luxemburska po zákulisných rokovaniach podporili Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Španielsko a Švédsko. Na konci stretnutia sa k nim pridalo aj Taliansko.Zákon podľa ich vyhlásenia predstavuje „zjavnú formu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity a prejavu, a preto si zaslúži odsúdenie. Inklúzia, ľudská dôstojnosť a rovnosť sú základné hodnoty našej Európskej únie a s týmito zásadami nemôžeme robiť kompromisy“.Stigmatizácia LGBTIQ ľudí tiež predstavuje jasné porušenie ich základného práva na dôstojnosť, tak ako je stanovené v Charte základných práv EÚ a medzinárodnom práve, uvádza sa tiež vo vyhlásení. Signatári vyzývajú Európsku komisiu (EK), aby „využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na zabezpečenie úplného dodržiavania právnych predpisov EÚ“, a to aj postúpením veci Európskemu súdnemu dvoru.Na utorkovom stretnutí Rady ministrov sa zúčastnila aj podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová . Podľa nej by EK mohla proti Maďarsku začať konanie vo veci porušenia právnych predpisov týkajúcich sa nového zákona proti LGBT, ak ho bude považovať za text, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi EÚ. Prešetrovanie zákona už skôr avizovala aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová Maďarský minister zahraničných Péter Szijjártó na spomenuté vyhlásenie reagoval s tým, že zákon nie je proti žiadnej komunite.„Tento zákon je proti všetkým pedofilom, takže jasne stanovuje, že deti musia byť chránené, a preto veľmi jasne uvádza, že pedofilné zločiny musia byť potrestané veľmi, veľmi závažným spôsobom. Na druhej strane zákon chráni deti tak, že dáva výlučné právo rodičom vzdelávať svoje deti ohľadom sexuálnej orientácie až do veku 18 rokov. Tento zákon teda nehovorí nič o sexuálnej orientácii dospelých,“ vyjadril sa politik pred stretnutím ministrov.Zákon, ktorého primárnym cieľom je podľa vlády boj s pedofíliou, schválil parlament minulý týždeň. Legislatíva zahŕňa tvorbu registra odsúdených pedofilov a zvýšenie trestov pre odsúdených za sexuálne trestné činy s deťmi.Tiež sa však zameriava na vzdelávacie materiály v školách či televízne vysielanie zamerané na mladistvých. Obsahuje dodatky, ktoré zakazujú učiteľom diskutovať s deťmi o homosexualite a transrodových otázkach. To isté sa týka filmov či reklamy. Zákon sa okamžite stretol s kritikou doma i v zahraničí.