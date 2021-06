Ministerstvo obrany je pripravené pomôcť s kontrolou na hraniciach, lebo policajný zbor to nebude schopný riešiť sám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR je pripravené pomôcť s kontrolou na hraniciach. Potvrdil to pred stredajším rokovaním vlády šéf rezortu obrany Jaroslav Naď OĽaNO ).Zároveň dodal, že sú účastníkmi rokovania Ústredného krízového štábu SR a sú tiež v úzkom kontakte s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO).„Počítame s tým, že ak príde k dôslednej kontrole na všetkých hraničných prechodoch, tak je zrejmé, že policajný zbor nebude schopný riešiť to sám. Tak, ako to bolo počas predchádzajúcich vĺn, budeme pripravení pomáhať policajnému zboru,“ povedal.Plánujú to robiť tak, aby zabezpečili, že ľudia budú prechádzať cez hranice zaočkovaní alebo otestovaní.