Madonna navštívila v Malawi detskú chirurgiu, ktorá vznikla vďaka nej

Speváčka Madonna počas tlačovej konferencie v Malawi, 16. júna 2018.

Blantyre 16. júla (TASR) - Americká speváčka Madonna (59) navštívila v africkom Malawi Centrum pre detskú chirurgiu, ktoré nesie meno jej dcéry a ktoré odovzdali do prevádzky pred rokom. Informovali i tom svetové tlačové agentúry.Speváčka chce spolu s humanitárnou organizáciou Raising Malawi aj naďalej pokračovať v úsilí o pomoc deťom v jednej z najchudobnejších krajín planéty.Výstavbu centra pri nemocnici v Blantyre avizovala už v roku 2014, aby sa vlani dočkala jeho otvorenia. Odvtedy sa tu realizovalo viac ako 1600 operácií, na špeciálnej intenzívnej jednotke centra liečili asi 300 detí. O ďalších okolo 4000 malých pacientov sa postarali ambulantne alebo po hospitalizácii.zhrnula svoje pocity v pondelok speváčka, ktorá adoptovala štyri deti práve z Malawi, naposledy vlani vtedy štvorročné dvojičky Esther a Stellu. Už predtým platilo to isté o chlapcovi Davidovi (2006) a dievčatku Mercy (2009), ktorej meno nesie spomínané centrum. Madonna má popri nich i dve vlastné deti, dcéru Lourdes a syna Rocca.Speváčka v pondelok avizovala aj úplne novú iniciatívu v Malawi. Na popud adoptovaného syna Davida by tam chcela zriadiť futbalovú akadémiu, ktorá by perspektívne mala tejto africkej krajine pomôcť k účasti na svetovom šampionáte, aspoň podľa Davida.