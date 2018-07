Pápež František oddal príslušníka Švajčiarskej gardy a Brazílčanku

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 16. júla (TASR) - Pápež František opäť potvrdil svoju blízkosť k veriacim a k svadobným obradom. Ako v pondelok informoval internetový server Vatican News, hlava katolíckej cirkvi sa v sobotu nečakane objavila vo vatikánskom kostole, kde prebiehal sobáš mladého príslušníka Švajčiarskej gardy a jeho vyvolenej z Brazílie, ktorá pracuje vo Vatikánskych múzeách.Pápež oddal pár, pričom zaskočil nielen prítomných svadobčanov, ale aj duchovných. Jedinými zasvätenými boli totiž samotní snúbenci, ktorí to však dokázali do poslednej chvíle utajiť.Cirkevný sobáš sa uskutočnil v starobylom vatikánskom kostole stojacom neďaleko pápežovho bydliska - hotelového zariadenia Dom sv. Marty.Už pred štyrmi rokmi pápež oddal viacero rímskych párov v Bazilike sv. Petra a vlani sa k rovnakému počinu spontánne odhodlal počas letu z Čile do Vatikánu. Na palube lietadla, letiaceho vo výške 10.000 metrov, vtedy zosobášil dvoch členov posádky.