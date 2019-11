MÁÉRT: Je dôležité, aby sa maďarské strany v SR dostali do parlamentu

Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 15. novembra (TASR) - Stála maďarská konferencia (MÁÉRT) považuje za dôležité, aby záujmy Maďarov žijúcich na Slovensku, založené na maďarskej národnej súdržnosti, dosiahli parlamentné zastúpenie vo voľbách 29. februára 2020.Podľa agentúry MTI to vyplýva zo záverečného uznesenia XVIII. plenárneho zasadnutia MÁÉRT. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na schôdzke povedal, že záujmy Maďarov žijúcich v krajinách Karpatského oblúka by mali presadzovať čisto maďarské strany.Účastníci maďarsko-maďarského summitu v záverečnom uznesení zhodnotili situáciu Maďarov žijúcich v susedných krajinách Maďarska. Ocenili, že aj Maďari s maďarským občianstvom žijúci vo Vojvodine a na Ukrajine sa mohli zúčastniť na tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu, ale pochvalne sa vyjadrili aj k programu rozvoja materských škôl zahraničných Maďarov.Delegáti schôdzky kritizovali obmedzovanie práv maďarskej menšiny v Rumunsku. V súvislosti so slovenským zákonom o občianstve vyjadrili nádej, že slovenský parlament ho upraví tak, aby neboli trestaní odňatím slovenského občianstva osoby, ktoré sa uchádzajú o občianstvo iného štátu.Maďarsko-maďarský summit MÁÉRT vznikol 20. februára 1999. Vláda premiéra Ferenca Gyurcsánya prerušila v roku 2004 sériu jeho zasadnutí a hľadala iné formy konzultácií maďarskej vlády s organizáciami zahraničných Maďarov.Konferencia MÁÉRT napokon po šesťročnej pauze pokračuje zasadaniami od roku 2010. Jej členom zo Slovenska je Strana maďarskej komunity (SMK), nie však slovensko-maďarská strana Most-Híd.spravodajca TASR Ladislav Vallach