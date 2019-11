Nezamestnanosť v Turecku dosiahla 5-mesačné maximum

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 15. novembra (TASR) - Nezamestnanosť v Turecku na neupravenej báze sa v auguste zvýšila na 14 %, čo predstavuje 5-mesačné maximum. Po úprave o sezónne vplyvy zaznamenala mierny pokles, v tomto prípade sa však udržala nad 14-percentnou hranicou.Miera nezamestnanosti na neupravenej báze dosiahla v auguste 14 % po 13,9-percentnej úrovni v júli. Bola to najvyššia hodnota od marca tohto roka. Výrazný rast zaznamenala v medziročnom porovnaní, keď v auguste minulého roka predstavovala 11,1 %.Po úprave o sezónne vplyvy nezamestnanosť medzimesačne mierne klesla. Zatiaľ čo v júli dosiahla 14,3 %, v auguste to bolo 14,2 %. V auguste minulého roka predstavovala upravená nezamestnanosť 11,3 %.Prudko vzrástla nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov. Zatiaľ čo v auguste minulého roka dosiahla 20,8 %, v tohtoročnom auguste predstavovala 27,4 %.