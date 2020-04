Mafia sa podľa Matoviča obáva vládneho programu a výhrady smerákov ho absolútne nezaujímajú

Klus je prekvapený z postoja Cigánikovej

Sulíkovi drží palce

22.4.2020 - Tlaky záujmových skupín „rozobrať“ jednotlivé poslanecké kluby, akýmkoľvek spôsobom „rozviklať jednotu poslaneckých klubov a tejto vlády, sú obrovské“. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽaNO) na brífingu v súvislosti s programovým vyhlásením vlády, o ktorom v stredu bude diskutovať plénum parlamentu.„Mafia sa veľmi obáva, aby sme splnili to, čo máme napísané v programovom vyhlásení vlády. Takže budú robiť čokoľvek, aby rozbili kluby. Snahou zástupcov koaličných strán bude, aby sme poslanecké klubu udržali a podporovali si jednotlivé zákony,“ povedal premiér.Poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) a predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS) sa vyjadrila, že programové vyhlásenie nepodporí. Dôvodom má byť, že sa doň dostal prísľub zaviesť unitárny systém zdravotného poistenia.Ako prvý o tom informoval časopis .týždeň. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a stranícky kolega Cigánikovej Martin Klus dnes povedal, že je z postoja Cigánikovej „trošku prekvapený".„Snažím sa mu rozumieť, ale s istotou viem, že zvyšných 12 poslancov klubu SaS má v pláne programové vyhlásenie vlády podporiť,“ povedal Klus. Myslí si, že poslankyňa do hlasovania o vládnom program ešte svoj postoj prehodnotí.Premiér Matovič povedal, že drží Richardovi Sulíkovi palce, aby si „SaS skonsolidoval čím skôr“. „Držím palce Richardovi Sulíkovi, aby nastavil mód fungovania v rámci strany či aj poslaneckého klubu aj mimo neho, aby bolo čo najmenej odkazov cez Facebook, čo najmenej otvorených listov, kde sa podpíše štátny tajomník a vyzýva svoju vlastnú vládu. To by sme si do budúcna robiť nemali,“ poznamenal Matovič.V prípade poslaneckého klubu OĽaNO premiér očakáva, že všetci prítomní poslanci podporia vládny program. Zdôraznil, že ho „absolútne nezaujímajú výhrady“ opozičného Smeru - sociálnej demokracie (Smer-SD) k vládnemu programu.V tejto súvislosti poukázal na trestné stíhanie bývalého šéfa Štátnych hmotných rezerv Kajetána K., ktorého podľa Matoviča ľudia zo Smeru-SD „do posledného dňa držali“.