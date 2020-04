NAKA zasahovala u bývalého šéfa hmotných rezerv, Kičura čelí obvineniu aj z prijímania úplatku

aktualizované 22. apríla 11:18





22.4.2020 (Webnoviny.sk) -Polícia v rámci vyšetrovania prípadu s krycím názvom „Rezervy" vzniesla obvinenia voči bývalému šéfovi Štátnych hmotných rezerv SR Kajetánovi K. Policajný zbor SR o tom informoval na sociálnej sieti.„Dňa 21.apríla vo veci s názvom ‚Rezervy' bolo vznesené obvinenie K. K. za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti," informovala polícia.Dodala, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a úkony smerujúce k náležitému objasneniu skutkového stavu v predmetnej veci nie je možné poskytnúť ďalšie informácie.Prokurátor zároveň pre obvineného žiada väzbu. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR predložil generálnemu prokurátorovi SR podnet na podanie žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie do väzby JUDr. K. K. Ústavnému súdu SR. Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár sa s týmto návrhom stotožnil a zaslal ho Ústavnému súdu SR," potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.O možnosti väzobne stíhať Kajetána K. tak bude rozhodovať najskôr Ústavný súd SR. Ak ten vydá súhlas, o vzatí do väzby obvineného rozhodne Špecializovaný trestný súd.Národná kriminálna agentúra od utorňajšieho rána vykonávala zaisťovacie úkony v Žilinskom a Banskobystrickom kraji v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou z prostredia Správy štátnych hmotných rezerv SR. Podľa medializovaných informácií robili policajti prehliadku v dome Kajetána K. aj jeho otca.Kajetán K. ešte v druhej polovici marca v súvislosti s uzatvorenými zmluvami na dodávku zdravotníckych pomôcok vypovedal na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA).Zároveň odmietol obviňovanie z korupčného správania v súvislosti s nákupom rýchlotestov na koronavírus aj s nákupom dvoch bytov v centre Bratislavy jeho synom.Ako uviedol na tlačovej besede pred tým, než ho vláda Igora Matoviča odvolala z funkcie, test obstarávaný za zhruba 25 eur za kus je odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou a jeho cena sa pohybuje od 20 do 40 eur za kus.