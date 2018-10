MAFRA sa dohodla na kúpe vydavateľstva časopisov Bauer Media v ČR a SR

Ilustračná snímka. Foto: WomanMan magazine Foto: WomanMan magazine

Praha 9. októbra (TASR) - Spoločnosť MAFRA, ktorá patrí do koncernu Agrofert, prevezme v Česku a na Slovensku vydavateľstvo časopisov Bauer Media. Dohodla sa na tom s nemeckou spoločnosťou Bauer Media Group. Hodnotu transakcie sa obe strany rozhodli nezverejniť. Informovali o tom na svojom portáli české Lidové noviny.Prevzatie vydavateľstva Bauer Media musí ešte schváliť Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže.uviedla Miloslava Nováková, riaditeľka Corporate Affairs pre Česko a Slovensko mediálnej skupiny MAFRA.Bauer Media vydáva v Česku 30 časopisov so zameraním na ženy (Cosmopolitan, Chvilka pro tebe, Žena a život, Rytmus života), televízne programy, motoristku alebo životný štýl. V portfóliu má aj bulvárne tituly alebo krížovkárske časopisy.Podľa výročnej správy vlani predala firma spoločne so svojou dcérskou spoločnosťou Bauer Media Praha viac ako 43 miliónov výtlačkov, dosiahla zisk 152 miliónov korún (5,9 milióna eur) a obrat 702 miliónov Kč.Za rozhodnutím o predaji českých a slovenských aktivít vydavateľstva Bauer Media Group stojí skupinová stratégia s cieľom posilniť pozície vydavateľstva v regiónoch a krajinách, na trhoch alebo v rámci trhových segmentov, v ktorých má skupina potenciál udržať si alebo dosiahnuť vedúce postavenie. Naopak, tam kde nepatrí Bauer Media Group medzi trhových lídrov, hľadá iné strategické možnosti.Predmetom transakcie neboli aktivity skupiny Bauer Media Group na rádiovom trhu na Slovensku (Rádio Expres), ani aktivity spoločnosti NetBrokers Holding v oboch krajinách.MAFRA vydáva napríklad denníky Lidové noviny alebo Mladá fronta Dnes, prevádzkuje tiež weby Lidovky.cz a iDNES.cz. Majiteľom koncernu bol súčasný premiér Andrej Babiš, vlani vo februári ho previedol do zverenských fondov.(1 EUR = 25,737 CZK)