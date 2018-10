Príď a vyhraj nový Hyundai i20 na AUTOSALÓNE v Nitre

Foto: Agrokomplex Foto: Agrokomplex

Bratislava 9. október (OTS) - Môžeš sa tešiť na horúce automobilové novinky z Paríža, 30 značiek, 45 noviniek, výstavné premiéry a zľavy, súťaže, top tuningové autá, kaskadérov, veterány, karavany, atrakcie pre deti a ešte oveľa viac. To všetko na najväčšom motoristickom sviatku jesene AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA v dňoch od 11. do 14. októbra 2018.Vstupenky sú zlosovateľné a môžete hrať o hodnotné ceny.do osobného vlastníctva. Ďalšími cenami sú požičovné luxusného karavanu na týždeň, 3-dňový wellness pobyt, balík produktov Dynamax či prémiové umytie auta od CARwellness.prináša aj značky, ktoré nadšenci neuvidia ani v Paríži: Opel, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Ford, Mazda a Jeep. Očakávanémodelov priamo z francúzskeho výstaviska sú. Medzi nimi sa rozhodne nestratia ani novinky akoči superluxusný karavan. Z mnohých elektromobilov zaujmúuž v sériovej podobe odprezentujeOzajstnú automobilovú show zabezpečia najlepší slovenskí drifteri a kaskadéri vrámci akcie. Okrem iných sa odprezentuje svojim vystúpením viacnásobný držiteľ Guinessových rekordov profi kaskadér na skútri Gunter Schachermayr z Rakúska. Adrián Husák sa pokúsi o zápis do guinessovej knihy jazdou na 4-kolke priamo pred divákmi. Viac ako 100 najkrajších tuningových kúskov bude pútať pohľady na. Okrem tradičných, vystúpení rapperov, fotopáuz s hosteskami, rôznych súťaží celú akciu okorení zraz automobilových nadšencov a slovenské finále. Nemôžu chýbať ani tradičnéhasičského a záchranného zboru SR vo vyslobodzovaní z havarovaných áut.sa môžu tešiť na exhibičnú jazdu Citroen „kačíc“ aj s motívmi Hippies. V rámci najväčšej prehliadky vyše 100 historických vozidiel či motoriek sa predstavia aj špeciality rôznych oblastí. Zaujímavosťou budú závodné kúsky čibude o zábavu postarané: detské dopravné ihrisko, motokáry, elektrické autíčka, skákacie hrady, fun a chill-out zóna, detské kútiky SIKU World s autíčkami, kvízmi a súťažami či autodráha s profesionálnymi pretekárskymi autíčkami.O odbornú stránku výstavy sa postará konferenciá FLEET DAY. Nezabudli sme ani na naše nežnejšie polovičky s poradenstvom a prednáškami na tému. Súčasťou programu bude súťaž v slalome žien na parkovisku. Svoj stánok tu bude mať aj Zelená Vlna.Najväčšia a najkomplexnejšia automobilová výstavana NÁRODNOM VÝSTAVISKU agrokomplex v Nitre. Na ploche viac ako 37 000 m2 sa predstaví 242 vystavovateľov s celkovo 45 novinkami, kopou sprievodných podujatí, programom pre malých aj veľkých. Nenechajte si ujsť tento najvýznamnejší motoristický sviatok na Slovensku. Rozhodne sa máte na čo tešiť!Viac info: https://www.agrokomplex.sk/vystavy/autosalon-autoshow-nitra-2018/detail/aktuality/