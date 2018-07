Magna: Elektrina pre domácnosti by mala od januára zdražieť o 10%

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) - Elektrina pre domácnosti by mala od januára 2019 zdražieť. Vyplýva to z približne 28-% rastu cien na komoditnej burze v Prahe za prvých šesť mesiacov tohto roka. Medziročne stúpli z 31,77 na 40,45 eura za megawatthodinu (MWh). Uviedol to alternatívny dodávateľ elektriny a plynu Magna Energia, a.s. Práve vývoj na tejto burze v období prvého polroka 2018 podľa firmy slúži ako východisko aktuálne platného regulačného vzorca.vysvetlil portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič. Keďže silová elektrina má na koncovej cene pre domácnosti ani nie polovičný podiel, zdraženie by malo byť výrazne miernejšie než štvrtinové. Ak nepríde k okresaniu ostatných zložiek koncovej ceny, napríklad distribučných poplatkov či tarify za prevádzkovanie systému (TPS), domácnosti môžu podľa dodávateľa energie očakávať približne 10-% nárast.reagoval pre TASR na názor spoločnosti Magna Energia Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).