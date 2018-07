V Petržalke pokrstili čokoládovými dukátmi najdrahšie schodisko

Petržalka. Foto: TASR Petržalka. Foto: TASR

Bratislava 7. júla (TASR) – Niekoľko desiatok miestnych obyvateľov a návštevníkov neďalekého trhoviska v sobotu čokoládovými dukátmi pokrstilo nové schodisko na Mlynarovičovej ulici v bratislavskej Petržalke. Stalo sa tak v rámci symbolického verejného krstu najdrahších schodov s rampou v strednej Európe, na ktoré bola uzatvorená zmluva na viac ako 28.000 eur."Prišlo mi to symbolické. Dukát je obľúbená historická mena Slovákov a schody za 28.000 eur si zaslúžili, aby boli pokrstené práve zlatými dukátmi," uviedol pre TASR organizátor, občiansky aktivita Miroslav Dragun. Ten je zároveň spájaný s možnou kandidatúrou na post starostu Petržalky v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách. "Nerád by som to napriamo spájal. Platí, že zvažujem kandidatúru, ale rozhodne sa asi až koncom augusta. Dnes sme tu preto, lebo Generálny investor Bratislavy (GIB, pozn. TASR) podpísal veľmi zaujímavú zmluvu," zdôraznil Dragun.Pôvodné schodisko pozostávalo z kovovej konštrukcie s drevenou výplňou na existujúcom parkovisku, podľa hlavného mesta však jeho obnova nebola možná. Ako technicky vhodné riešenie bola preto navrhnutá železobetónová konštrukcia s rampou pre imobilných, s bezpečnostným zábradlím a s prepojením na existujúce chodníky.Mesto priznáva, že zmluva na zabezpečenie diela bola vysúťažená verejným obstarávaním. Uzatvorená bola medzi mestskou organizáciou GIB a dodávateľom na sumu takmer 24.000 eur bez DPH, teda viac ako 28.000 eur s DPH. "Keďže dodávateľ v rámci projektu prijal zásadné optimalizačné riešenia, cena za vybudované dielo sa bude pohybovať pod 10.000 eur, čo je významným šetrením financií," skonštatovala hovorkyňa mesta Zuzana Onufer.Potvrdzuje to aj dodávateľ, súkromník Martin Mikulaj – CARNIHERBA. Schodisko sa obstarávalo na základe dodaného výkazu výmer, teda položkového rozpočtu, dodaného spoločnosťou GIB, ktorý mal reflektovať pôvodné technické riešenie. "Ten sme nacenili, obstarávanie vyhrali. Počas prípravy na realizáciu sme zistili, že v mieste záberu pôvodného riešenia schodiska je kanalizácia. Nakoľko investor odmietol prekládku kanalizácie, muselo byť schodisko upravené a zmenšené," priblížil Mikulaj. Úpravou rozsahu prác došlo podľa neho zároveň k úspore peňazí. "Jednotkové ceny boli zachované, fakturovali sme skutočne vykonané objemy, v hodnote 9100 eur s DPH," doplnil Mikulaj.Podľa Draguna je však aj táto výsledná suma predražená. Argumentuje tým, že niektoré iné stavebné firmy deklarujú náklady od 4000 do maximálne 8000 eur. Je zároveň presvedčený, že nebyť verejného tlaku a sobotného symbolického krstu, suma na výstavbu schodiska by sa neznížila. Zmluva podľa neho totiž nedáva možnosť hýbať s vysúťaženou sumou za dielo, okresávať, resp. navyšovať sa dá len podpísaním dodatku.Zároveň poukazuje na fakt, že stavba má množstvo nedostatkov a nedorobkov. "Z rampy je napríklad schod na obrubník, okolo je poškodený chodník. Mohli si dať námahu upraviť aspoň najbližšie okolie, aby príchod na trhovisko bol naozaj bezbariérový," myslí si Dragun. V súvislosti so schodiskom sa rozhodol podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a hlavnému kontrolórovi hlavného mesta. Zvažuje tiež podanie trestného oznámenia pre nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Nie je tiež podľa neho vylúčené, že schodisko dajú preskúmať aj Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, či majú naozaj deklarovanú hodnotu.Za zmienku stojí aj fakt, že dodávateľom schodiska na Mlynarovičovej ulici je rovnaká firma, ako tá, ktorá vyhrala takmer dva roky trvajúci tender na štvorročnú komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území hlavného mesta za desať miliónov eur s DPH. Na margo toho spoločnosť uvádza, že o zeleň v meste sa starali už aj v minulosti, tentoraz sa len mesto rozhodlo zvýšiť náklady na jej údržbu, takže starostlivosť by vraj mala byť ešte lepšie zabezpečená.