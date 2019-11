Magnézium v tehotenstve Foto: Magnerot Foto: Magnerot

Bratislava 12. novembra (OTS) - Ak ich teda chceme zvládnuť, mali by sme dbať na optimálnu hladinu magnézia v tele. Platí to pre športovcov, srdciarov, ľudí, ktorí sú vystavení stresu a platí to aj pre budúce mamičky.Kto to nezažil, asi nikdy nepochopí. Dočkať sa vytúženého dieťatka, je jednou z najväčších radostí, akú môžeme v živote zažiť. Chvíľa, kedy sa túto radostnú a často aj vytúženú správu dozvieme od svojho lekára sa ani nedá opísať. No často sa hneď po prvotnej radosti objavia aj prvé malé pochybnosti. Zvládnem to? Budem dobrá mama? Dokážem dať svojmu dieťatku všetko, čo potrebuje? Tieto otázky sú na mieste. Veď každá mama chce predsa dať svojmu dieťaťu len to najlepšie. A práve preto, by sa počas tehotenstva mala starať predovšetkým o seba. Dieťa predsa chráni svojim telom. A to doslova.Iste viete, že počas tehotenstva významne rastú nároky na organizmus budúcej mamičky. Musí totiž živiť nielen seba, ale aj dieťatko. Práve z toho dôvodu dochádza v organizme budúcej mamičky k rýchlejšiemu úbytku dôležitých látok. Jedným z nich je magnézium. Najčastejšie klesá hladina magnézia počas tehotenstva v treťom trimestri. Magnézium je dôležité nie len pre matku, ale hlavne pre zdravý vývoj dieťatka - predovšetkým pre budovanie nervovej sústavy, stavbu kostí a orgánov.Dnes je už stres takmer každodennou súčasťou života každého z nás. Často sa hovorí o pracovnom strese, ktorý zapríčiňujú neúmerné očakávania obchodných ziskov, pracovných výkonov a profesijného postupu. Ak sa k tomu pridá tehotenstvo a s ním spojené problémy, stres pre nás bude ešte väčší nepriateľ. Aj tu nám môže pomôcť magnézium. Je užitočné pri znižovaní napätia, trasľavosti, tenznej bolesti hlavy a tiež v boji proti únavovému syndrómu.Ďalším z problémov, na ktoré by sa mala každá mamička pripraviť sú kŕče. Sú o to nepríjemnejšie, o čo viac sa nám rastie bruško. Magnézium ako významný minerál sa podieľa na množstve životne dôležitých procesov v bunkách nášho organizmu. Zjednodušene povedané: magnézium môže pomôcť nielen v predmenštruačnej migréne, hypertenzii, ale je veľmi užitočné aj pri zmiernení prejavov kŕčov. Je tiež dôležité pre správu funkciu ľudského tela z hľadiska bezproblémového fungovania i relaxácie svalov.Ak si vyberáte doplnkové magnézium, je dobré zvoliť si také, ktoré sa efektívne vstrebáva. Veľkou pomocou je nosič – látka, ktorá pomáha vstrebateľnosti magnézia. Veľmi užitočným nosičom je kyselina orotová . Je prirodzeného - biologického pôvodu. Nachádza sa totiž napríklad v zelenine, alebo aj v kolostre a naše telo si tak s ňou vie veľmi dobre poradiť. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.Magnerot® je liek na vnútorné použitie s obsahom dihydrátu magnéziumorotátu. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.